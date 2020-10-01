TTB, Bakan Koca'ya sordu: Bir gecede ne değişti?

01 Ekim 2020 Perşembe, 22:54

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Her vaka pozitif değildir. Her vaka hasta değildir" açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından 28 Temmuz ve 29 Temmuz günlerine ait tabloları paylaşan TTB, "Bir gecede ne değişti de vakalarım tamamı hastalandı" sorusunu Bakan Koca'ya yöneltti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tıp biliminde Vaka ile Hasta aynı şeyi ifade eder. Sağlığımız ve aklımızla oynamayın! Madem “Vaka” ve “Hasta” farklı şeyler, bir gecede ne değişti de “Vaka”ların tamamı HASTALANDI?"



