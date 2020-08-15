TTB'den, çocuklarını yangında kaybeden Fatma hemşireye ilişkin açıklama

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:44

TTB Merkez Konseyi, Çorum’un Bayat ilçesinde çalıştığı hastaneye koronavirüs nöbet için giderken 2 çocuğunu emanet ettiği evde meydana gelen yangında dört yaşındaki kızı Elif ile oğlu Yusuf’u kaybeden hemşire Fatma İçuz ile ilgili açıklama yaptı.

TTB Merkez Konseyi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hemşire Fatma İçuz COVID-19 nöbeti için çalıştığı hastaneye giderken çocuklarını bıraktığı evde çıkan yangın nedeniyle iki çocuğunu kaybetti. Kendisine, eşine ve yangında yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diliyoruz.

Yaşanan bu olay bir kez daha biz kadınların, ana-babaların çocuklarıyla yalnız bırakıldığımızı, çocuk bakım sorumluluğunun üstesinden tek başımıza, kendi yarattığımız olanaklarla geldiğimizi gösterdi.

Bizi işe alanların emeğimizi kullanırken çocuklarımızın bakımıyla ilgilenmediklerini ve çözümü tek tek her anne babaya bıraktığını çok acı bir biçimde ortaya koydu. Artık her anne baba işe giderken daha çok endişeli olacak. Çok çocuk doğurun diyenlerin doğurduğunuz çocuklarla hiç ilgilenmediklerini bir kez daha gösterdi.

'ELİMİZDEN ALINAN KREŞLER TEKRAR AÇILMALI'

Hepimizin çocuklarımızı güvenli ortamlarda büyütme, işimize giderken güvenli ortamlara emanet etme hakkımız var. Elimizden alınan kreşler ve çocuk bakım evleri, ihtiyacımıza uygun olarak tekrar açılmalıdır. Bütün kreşler, insan sağlığına çocuk gelişimine uygun biçimde düzenlenmelidir.

Tüm çalışan ana babaların gözlerinin arkada kalmayacak biçimde çocuklarını emanet edebilmesi için gereken düzenlemelerin bir an önce yapılmasını istiyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Çorum'un Bayat ilçesinde ahşap bir evde iki gün önce meydana gelen yangın, ardından bitişikte bulunan iki eve sıçramıştı ve üç ev kül olmuştu. Yangında, Ömer Çetin ve torunları Elif Naz ile Ela Çetin, ilçede hemşire olan Fatma İçuz’un çocukları Yusuf ve Elif İçuz'un cansız bedenine ulaşılmıştı.