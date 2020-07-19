TÜİK verilerine göre gençler Türkiye'yi terk ediyor

19 Temmuz 2020 Pazar, 13:21

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019 yılında 330 bin 289 kişi Türkiye’den yurt dışına göç etti. Yurt dışından Türkiye’ye gelenlerin sayısıysa 677 bin 42 oldu. Türkiye'nin en çok göç verdiği yaş grubu 25-29 yaş arası olarak kayıtlara geçti.

TÜİK, cuma günü İnternet sitesinde Uluslararası Göç İstastikleri’ni yayımladı. Buna göre, 2019’da Türkiye’den yurt dışına göç eden 330 bin 289 kişinin 84 bin 863’ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı.

TUİK verilerine göre, Türkiye’den göç eden Türk vatandaşlarının sayısı 2019’da bir önceki yıla kıyasla azaldı. 2018’de yurt dışına göç eden Türk vatandaşlarının sayısı 136 bin 740 olarak kaydedilmişti.

EN ÇOK 25-29 YAŞ ARASI TÜRKİYE'DEN GÖÇ ETTİ

2019’da Türkiye’den en çok göçün yaşandığı yaş grubu 25-29 oldu. Ülkeden yurt dışına giden 330 bin 289 kişiden 50 bin 154’ünü 25-29 yaş grubunun oluşturduğu kaydedildi.

Yurt dışından Türkiye’ye yapılan göçlerdeyse yine en çok 25-29 yaş arasının geldiği görüldü. Ülkeye gelen 677 bin 42 kişinin 89 bin 747’si 25-27 yaş aralığındaydı.

Euronews'ten Gizem Sade'nin haberine göre, Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2019’da bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2018’de Türkiye 577 bin 457 göçmen ağırlarken 2019’da bu sayı yüzde 17,2 oranında yükseldi.

Türkiye’den 2019’da göç edenlerin sayısı da bir önceki yıla göre arttı. 2018’de 323 bin 918 kişi ülkeden giderken 2019’da bu sayı yüzde 2 oranında artışla 330 bin 289’a çıktı.

TÜRKİYE'YE EN ÇOK IRAK VATANDAŞLARI GELDİ

2019’da Türkiye’nin en çok göç aldığı yabancı uyruklu vatandaşlar Irak vatandaşları oldu. Buna göre, Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde Irak vatandaşlarının oranı yüzde 14,5 olarak belirtildi. Irak’ı yüzde 13,8 ile Türkmenistan, yüzde 8,2 ile Afganistan ve yüzde 7,5 ile Suriye uyruklu göçmenler izledi.

Türkiye’den giden yabancı uyruklular nufüs içinde ilk sırada yine Irak vatandaşları yer aldı. Türkiye’den yurt dışına göç eden yabancı uyrukluların yüzde 23,9’u Irak, yüzde 7,3’ü İran ve yüzde 6,8’i Afganistan vatandaşıydı.

Türkiye’de yurt dışına en çok göç veren ve en çok göç alan kent, İstanbul oldu. İki grupta da İstanbul’u sırasıyla Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa izledi.

Kaynak: OdaTv