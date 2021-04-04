Tükenmişliği önlemek için çalışanlarına izin verdi

04 Nisan 2021 Pazar, 15:15

ABD merkezli LinkedIn şirketi, 15 bin 900 tam zamanlı çalışanına, "Koronavirüs döneminde çalışanların tükenmişliğini önlemek ve deşarj olmalarını sağlamak amacıyla" bir hafta ücretli izin verdi.

"Profesyonel sosyal iş ağı" olarak tanımlanan LinkedIn, "Çalışanların tükenmişliğini önlemek ve deşarj olmalarını sağlamak amacıyla 5 Nisan'dan itibaren 15 bin 900 tam zamanlı çalışanının neredeyse tamamına izin verdiğini" açıkladı.

Şirketin genel müdürü Teuila Hanson, "Tüm şirketin aynı anda mola vermesiyle ilgili büyülü bir şey var. En iyi yanı, izinden dönünce cevaplanmamış dahili e-postalar yığını olmayacak" dedi. Şirket, çalışanların izin sırasında kendilerini yalnız hissetmeleri halinde gönüllü günlük faaliyetlere katılma seçeneği sunacağını duyurdu.