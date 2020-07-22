Tüm Bel-Sen İzmir'den 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı: Yaşatın!

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:22

İzmir'de Tüm Bel-Sen üyesi emekçiler, Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesini protesto etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapan Tüm Bel-Sen üyeleri, İstanbul Sözleşmesi'ne uyulması çağrıs yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

Dün, yaklaşık bir haftadır kayıp olan Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledildiği haberini aldık. Neredeyse her gün öldürülüyoruz. Cezasızlık ve cezalarda indirim erkek şiddetine cesaret veriyor.

'ÇÖZÜM İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'

Kadınların giydiği, içtiği, hangi saatte dışarıda olduğu ya da makbul ilişki yaşayıp yaşamadığı cinayetin önüne geçiveriyor. Bizler artık haberlerde ya da sosyal medyada her kaybolan kadın veya çocuğun cansız bedenleri bulundu denilerek bir kaç kınama mesajı ile geçiştirilmesinden bıktık. Bizler yaşamak istiyoruz, eşit ve özgür yaşamak istiyoruz. Faillerimiz cezasız kalmasın, erkek şiddeti ve katliamlar dursun istiyoruz, bizlerin yaşamını teminat altına alan İstanbul Sözleşmesi'nden geri adım atılmasını kabul etmiyoruz, 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' diyoruz.

İstanbul Sözleşmesi diyor ki, eğer şiddeti önleyemediyseniz, o zaman şiddete maruz bırakılanı koruyacak mekanizmalar geliştirin. Yani, bir kadın karakola gelip şiddete maruz bırakıldığını söylediyse, onu şiddet failinin yanına geri göndermeyin, kaldığı sığınma evinin adresini şiddet failine vermeyin, yeterli sayıda güvenli sığınma evleri, tecavüz kriz merkezleri açın.

İstanbul Sözleşmesi diyor ki, kovuşturma sürecini etkin yürütün. Yani şiddet failine takım elbise giydi diye iyi hal indirimi vermeyin, haksız tahrik indirimleri vermeyin, konuyla bağlantısı olmayan kadının özel yaşamına dair bilgileri mahkemenin konusu yapmayın, failleri aklamayın, “Bir kereden bir şey olmaz” demeyin.

İstanbul Sözleşmesi diyor ki, politika geliştirin, ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm kurumlarla koordinasyon kurun.

'YAŞATIN!'



Çözüm belli; kadınları çocukları koruyacak mevcut yasalar varken her gün şiddet ve katliam haberleri alıyoruz yasaları uygulayın, yaşatın, "namus" algısıyla cezai indirim, iyi hal indirimi, tahrik indirimi uygulamayın.

Gerçek gündem biziz belediyenin renkli kolonları değil. Farklılıklara tahammülü olmayan, renklerle bile kavga edenlerin İzmir’de Belediye binasının kolonları üzerinden nefret söylemlerine şahit olduğumuz bir haftada İBB personelleri olarak tüm ayrıştıran ötekileştiren açıklamaların farklı renkleri İzmir’in gökyüzüne göndererek tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapan kültür mozaiği bu kente karşı işlenen nefret suçlarını protesto ediyoruz. Gökkuşağının renklerinden rahatsız olup gri kuşananlar nefret suçu işliyor. Şiddeti körüklüyor. Kadını aileye, anneliğe ve eve hapseden toplumsal cinsiyet rollerine karşı kadın erkek çocuk LGBTi+ tüm bireyler için eşit ve özgür bir dünya istiyoruz.

'KATLEDİLEN KADINLARIN HESABINI SORACAĞIZ'

Bugün Pınar ve katledilen bütün kadınlar için buradayız. Dün akşam saatlerinde Kadın arkadaşlarımızın eylemi sırasında yapılan gözaltılar ve gözaltı sırasında yaşanan polis şiddetini kınıyoruz. Kadınlar kendi yaşam haklarını savunurken de devletin kolluk güçleri tarafından şiddet görmektedir.

Buradan sesleniyoruz. İstanbul sözleşmesi yaşatır. Bizler İstanbul sözleşmesinin, 6284 sayılı kanunun kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. Eril söylemlerle sözleşmenin gereğini yapmayan kolluk kuvvetlerine, erkek yargıya, patriyarkaya, iktidara, Cemal Metin Avcı’ya hep birlikte Pınar Gültekin’in ve tüm kadınlar katledilişinin hesabını soracağız. Bu memleketin kadın mezarlığına çevrilmesine izin vermeyeceğiz.