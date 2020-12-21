Tunç Soyer'den aşı açıklaması: Hazırız
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olacağını bildirildi. Soyer, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin yükünü azaltmak için aşı organizasyonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Sağlık Bakanlığına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Soyer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bilim insanları, Kovid-19'un önlenmesinde en akılcı ve etkin yaklaşımın güvenli ve etkinliği kanıtlanmış aşı olduğunda birleşiyor. İzmir'de küresel salgın başlar başlamaz kurduğumuz Bilim Kurulumuz da bu görüşte. Ben de bilimin ışığını izleyeceğim. Sıram geldiğinde Kovid-19 aşımı yaptıracağım." ifadelerine yer verdi.
Hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin yükünü azaltmak için aşı organizasyonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Sağlık Bakanlığına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Soyer, bunun için spor salonları, buz pisti ve Fuar İzmir'in kullanılabileceğini, halkın kolay ulaşabileceği meydanlara aşı modülleri kurulabileceğini ve gezici aşı ekiplerinin oluşturabileceğini kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
- Altun'lara bu kez İslamcı yazardan 'maaş' tepkisi
- Türkeş'in oğlundan MHP'ye ağır ifadeler
- Yerlikaya sahte diplomayla ilgili ilk kez konuştu
- Osman Öcalan'dan ''TRT'' açıklaması
- ''Deprem olasılığı en yüksek olan bölgeleri açıkladı''
- Erdoğan’ın yeğeni yaşamını yitirdi
- Iraklı heyete verilen yemekle ilgili yeni paylaşım
- İmamoğlu'ndan Sayıştay raporuna ilişkin açıklama
- Türkiye 4 ülkeye uçuşları durdurdu
- Davutoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Altun'lara bu kez İslamcı yazardan 'maaş' tepkisi
- Türkeş'in oğlundan MHP'ye ağır ifadeler
- Yerlikaya sahte diplomayla ilgili ilk kez konuştu
- Osman Öcalan'dan ''TRT'' açıklaması
- ''Deprem olasılığı en yüksek olan bölgeleri açıkladı''
- Erdoğan’ın yeğeni yaşamını yitirdi
- Iraklı heyete verilen yemekle ilgili yeni paylaşım
- İmamoğlu'ndan Sayıştay raporuna ilişkin açıklama
- Türkiye 4 ülkeye uçuşları durdurdu
- Davutoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan açıklaması