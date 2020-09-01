Tunç Soyer, Atatürk'ün taşınan vagonu için devreye girdi
Atatürk'ün yurt içi gezilerinde kullandığı ve yıllardır Alsancak Garı önünde sergilenen 'Beyaz Vagon'un yerinden kaldırılarak gar içine çekilmesi ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, TCDD’ye resmi yazı yazarak vagonu Kültürpark içinde sergilemek için talepte bulunduğu öğrenildi.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926'dan 1937'ye kadar yurt içi gezilerinde kullandığı ve İzmir Alsancak Garı önündeki açık alanda ziyaret edilen "Beyaz vagon", hava koşullarından etkilenmemesi ve daha sağlıklı ziyaret ortamı yaratılması amacıyla kapalı perona taşınması ile ilgili olarak Başkan Soyer’den hamle geldi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı açıklamada "İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü'nden "resmi" talepte bulundum. Atatürk'ün beyaz vagonunu bize verin dedim. Bakımını, korumasını Büyükşehir üstlenecek. Tarihi misyonuna en uygun mekan olarak Kültürpark'ı seçtim. Hem gezmek, ziyaret etmek açısından en elverişli yer... Üstelik, vagonun çevresinde daimi koruma olacak. Bugün 10 gün oldu, yazıyı göndereli. Hiç ses yok. Ama umutluyum, beyaz vagonun sergilenmesi söz konusu olduğunda en doğru yer Kültürpark’tır. Bu konuda ısrarcıyız” dedi.
Video Haberler
- Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz
- 10 lira için binlerce lira istedi
- Berber koltuğundaki müşteriye infaz!
- Sinan Oğan ile AKP’li Hacısalihoğlu arasında gerginlik
- Pala ve sopalı esnaf kavgası kamerada
- Yardım çığlığı: Polis çağırın, beni taciz edemezsin!
- Açlığa ve susuzluğa 10 haftaya kadar dayanabiliyor
- Maske takmayan kasiyerden müşteriye: Bas git!
- 'Evli kadına mesaj atan' kişiye linç girişimi
- Barış Atay'a saldırının ilk görüntüleri ortaya çıktı