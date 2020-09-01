Tunç Soyer, Atatürk'ün taşınan vagonu için devreye girdi

01 Eylül 2020 Salı, 10:37

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926'dan 1937'ye kadar yurt içi gezilerinde kullandığı ve İzmir Alsancak Garı önündeki açık alanda ziyaret edilen "Beyaz vagon", hava koşullarından etkilenmemesi ve daha sağlıklı ziyaret ortamı yaratılması amacıyla kapalı perona taşınması ile ilgili olarak Başkan Soyer’den hamle geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı açıklamada "İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü'nden "resmi" talepte bulundum. Atatürk'ün beyaz vagonunu bize verin dedim. Bakımını, korumasını Büyükşehir üstlenecek. Tarihi misyonuna en uygun mekan olarak Kültürpark'ı seçtim. Hem gezmek, ziyaret etmek açısından en elverişli yer... Üstelik, vagonun çevresinde daimi koruma olacak. Bugün 10 gün oldu, yazıyı göndereli. Hiç ses yok. Ama umutluyum, beyaz vagonun sergilenmesi söz konusu olduğunda en doğru yer Kültürpark’tır. Bu konuda ısrarcıyız” dedi.