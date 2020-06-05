Tunç Soyer: Büyükşehir Belediyesi'nin gelir kaybı 200 milyon lirayı buldu

05 Haziran 2020 Cuma, 11:41

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesaplarından her sabah paylaştığı 'Başkanın Günlüğü' açıklamasında bugün pandemi sürecinde belediye gelirlerinin büyük oranda düştüğüne dikkat çekti.

Başkan Soyer, bu süreç içerisinde belediyenin gelirlerinde 200 milyonluk bir azalma olduğunu söyledi. Soyer, gelir kaybına rağmen Büyükşehir'in pandemi sürecinde 1.1 milyar liralık yatırıma imza atıldığını belirtti.

Başkan Soyer günlükte şunları söyledi:

Salgının hayatın olağan akışını durdurduğu aylarda aldığımız çok sıkı önlemlerle ve kriz yönetimiyle İzmir’de başarılı bir sınav verdik. Bu süreçte ulaşım gelirleri yüzde 85, su gelirleri yüzde 55 oranında azaldı. Gelir kayıplarının toplamı 200 milyon lirayı buldu. Ancak bu zor tabloya rağmen yatırımları durdurmadık ve pandemi sürecinde 1.1 milyar liralık yatırıma imza attık.

Bu emeklerimizin ve çalışmalarımızın karşılığını veren ve takdirlerini esirgemeyen kadir bilir İzmirlilere çok teşekkür ediyorum. Emin olun, çalışma güç ve enerjisini sizlerden alıyoruz.

Dün beni ve çalışma arkadaşlarımı mutlu eden iki ziyaret vardı. Bayındır Ziraat Odası ve üreticilerinin çiçeklerle geldiği teşekkür ziyareti bizi çok mutlu etti.

Türk-İş’e bağlı Sağlık İşçileri Sendikası yöneticileri de bu süreçte sağlıkçılara verdiğimiz destek için ayrıca teşekküre geldi.

Oysa sofralarımızı donatan üreticilerimizle bu süreçte hayatlarını ortaya koyan sağlıkçılarımıza ne yapsak az. Asıl biz onlara minnettarız.

Bugün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Foça’nın üçüncü biyolojik arıtma tesisini hizmete açıyoruz.

Hepinize temiz bir çevrede, sağlıklı bir yaşam diliyorum.