Tunç Soyer, İzmir’in deprem sonrası yol haritasını açıkladı

02 Kasım 2020 Pazartesi, 23:23

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, 6,6 büyüklüğündeki depremin vurduğu İzmir'de depremzedelerin kaldığı çadırların bulunduğu alanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e son gelişmeleri sordu. 200 binin üzerinde yurttaşın çadırlarda kaldığını açıklayan Soyer, Biz İzmir dijital platformu üzerinden destek paketilerinin büyük ilgi gördüğünü, 24 saatten kısa sürede 6 bin 400 uyku tulumunun yardımseverler tarafından alınarak depremzedelere teslim edildiğini açıkladı.

Soyer çadır kentlere ilişkin “Buralarda hayatın her anını planlayarak bir çalışma yapıyoruz. Sağlıklı, koordineli bir çalışma yürüttüğümüzü, acil ihtiyaçların tamamının anında karşılandığını söyleyebilirim. Bizim güncellediğimiz ihtiyaçları halkımız anında ulaştırıyorlar” dedi. Soyer, ihtiyaçların karşılanması konusunda İzmirlilerin örnek bir tutum sergilediğini aktardı.

İZMİR’İN YOL HARİTASI

Soyer, kentsel dönüşüm çalışmalarında bugüne kadar ruhsatlı olmayan binalar üzerinde durduklarının altını çizerek “Bu deprem gösterdi ki yıkılan binalar ruhsatlı bölgelerde. Buncan sonraki hedefimiz binaların ruhsat durumundan ziyade yapıldıkları tarihe bakarak incelemelerimizi yapacağız. Öncelikle 1999 yılından önce ruhsat almış binalar üzerinde hızla bu çalışmayı başlatacağız. İzmir'deki tüm binalarda yapı deformasyonu olup olmadığını denetleyip kontrol edeceğiz, tespitler için odalarla işbirliği içinde çalışacağız. İzmirlilerin güvenli bir şehirde yaşadıklarından emin olmaları için çalışacağız.” dedi.

‘İZMİR KANUNU’

“Biz bütün bunların yasal mevzuat çerçevesinde yenilenmesi gerektiğini düşünüyoruz.” diyen Soyer açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Belki adı ‘İzmir kanunu’ olur, bilemiyorum ancak bu yasayı Meclis’e taşıyacağız. Burada milletvekilierimiz var onlarla da görüşüyoruz. Bu konuda sadece İzmir için değil Türkiye için ışık olacak, aydınlık olacak bir ülke olmamızın önünü açacak bu düzenlemeyi yapacağız. Bu ay İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’mizi toplayarak bütçemizi yapacağız. Bütçetçemizi bu hassasiyetle hazırlayacağız. Çalışmayı tamamlayıp gerekirse Meclis'e gideceğiz.