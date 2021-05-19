Tunç Soyer okul yapmak için protokol imzalandı

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:10

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger himayesinde İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ile Karabağlar’da 32 derslikli ilkokul inşa etmek için protokol imzaladı. Eski Çamlık bölgesi diye bilinen Abdi İpekçi Mahallesi’nde inşa edilecek 32 derslikli "Orhan Kemal İlkokulu" Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON A.Ş. tarafından yapılacak ve tümüyle Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek ilk okul olacak.

Mahallelerin acil sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek amacıyla oluşturulan Acil Çözüm ekipleriyle yaptığı Karabağlar ziyaretini anımsatan Başkan Tunç Soyer, “Karabağlar’da okul ihtiyacı sıklıkla dile getirildi. Çocukların okula gitmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kaldığını öğrendik. Okula gidebilmek için riskli olan bir dağlık alanı aşmak zorunda kalıyorlardı. Güvenlik endişeleri vardı. Okul olmadığı için okuyamadığını, çocuğunun da okuyamadığını söyleyenler oldu. Öncelikle çocukların okula gittikleri o yolda düzenleme çalışması yaptık ve yolu aydınlattık. Ardından da bölgeye bir okul yapmak üzere harekete geçtik. Çocuklarımızın geleceği için elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Eğitim yoksa yarınlar da yok” dedi.

Orhan Kemal İlkokulu’nun temelinin Eylül ayında atılması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eğitimde eşitlik ilkesi doğrultusunda 2019-2021 döneminde eğitime yardım faaliyetleri için 39 milyon 383 bin liralık kaynak ayrıldı. Okullara bakım onarım çalışmalarından çevre düzenlemesine, öğrencilere dağıtılan tablet, bot ve monttan spor malzemelerine kadar birçok alanda destek sağlandı.

Bu kapsamda okul bakım onarım ve dış cephe inşaat işleri için 15 milyon 963 bin liralık, tadilat ve tamirat çalışmaları için ise 3 milyon 100 bin liralık kaynak ayırdı. Öğrenciler için 7 milyon 459 bin liralık bot ve mont satın alınarak dağıtıldı. Online eğitime destek olmak için 3 milyon 50 bin liranın üzerinde bir bedelle tablet alımı yapıldı. 2 milyon 449 bin liralık spor malzemesi dağıtıldı. İhtiyaç sahibi öğrencilere Eğitim Kart dağıtılarak 4 milyon 935 bin liralık kırtasiye malzemesi desteği sağlandı. Gençlere Kitap Kart, internet paketi ve Gençlik Merkezi’nde çeşitli branşlarda atölye çalışmaları için 430 bin lira harcandı. Okulların çevre düzenlemesi ve park bahçe bakımı için bir milyon 404 bin lira ayrıldı. 2020 yılında İzmir genelindeki bin 542 okula 594 bin 868 liralık hijyen paspası, paspas dezenfektanı ve dijital ateş öl&ccedi l;er dağıtıldı. Toplamda İzmir’in 19 ilçesinde 83 okulda zemin döşemeden çocuk oyun parkına kadar pek çok alanda çalışma yapıldı.