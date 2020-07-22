Tunç Soyer, orman yangınlarına karşı uyardı: Aynı kabusu yaşamayalım

İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, orman yangınlarına karşı uyarıda bulunarak, "Lütfen yangın konusunda dikkatli olalım. Bir kıvılcımın nelere mal olduğunu 18 Ağustos'ta çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Aynı kabusu bir daha yaşamayalım." dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
22 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:07
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İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi Akkum mevkisindeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, uçak, helikopter, arazöz ve itfaiye ekipleri ile çevredekiler müdahale etti. Karadan ve havadan müdahale sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

SOYER: DİKKATLİ OLALIM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaşanan orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seferihisar ve Özdere'de orman, Torbalı'da çıkan ot yangını yine canımızı yaktı. Ekiplerimiz sahada canla başla çalıştı. Lütfen yangın konusunda dikkatli olalım. Bir kıvılcımın nelere mal olduğunu 18 Ağustos'ta çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Aynı kabusu bir daha yaşamayalım." dedi.


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