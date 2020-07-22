Tunç Soyer, orman yangınlarına karşı uyardı: Aynı kabusu yaşamayalım

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:07

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi Akkum mevkisindeki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, uçak, helikopter, arazöz ve itfaiye ekipleri ile çevredekiler müdahale etti. Karadan ve havadan müdahale sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

SOYER: DİKKATLİ OLALIM