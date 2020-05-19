Tunç Soyer'den 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs 2020 Salı, 09:08

İzmir'de 19 Mayıs kutlamaları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bisiklet turuyla başladı. Soyer, sabahın erken saatlerinde bisiklet ile İzmir turuna çıktı.

SOYER'DEN 19 MESAJI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mesajında 19 Mayıs semaşında şu ifadeleri kullandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

101 yıl önce bugün Büyük Atatürk'ün Samsun'da yaktığı meşale sonsuza kadar ülkemizi aydınlatmaya devam edecek.

Asla karamsar olmayın, umutsuz olmayın. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözleri son nefesimize kadar pusulamızdır.

Her yaştan gençler olarak, emperyalizme karşı tam bağımsızlık; saraya sultana karşı milli egemenlik; bağnazlığa karşı bilim, uygarlık demeye devam edeceğiz.

İzmir'in unutulmaz belediye başkanlarından Dr. Behcet Uz'u 1986 yılında bugün kaybetmiştik. Kendisini minnet ve rahmetle bir kez daha anıyorum.

Bu bayramdayine evlerdeyiz. Evlere kapandığımız son bayram olmasını diliyorum. Bayramınız kutlu olsun değerli İzmirliler.