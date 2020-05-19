Tunç Soyer’den gençlere 101’inci yıl hediyesi

19 Mayıs 2020 Salı, 16:51

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan Ulu Önder Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101’inci yıldönümünde Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’yle aynı bahçede "Gençlik Yerleşkesi" açtı. Başkan Tunç Soyer merkezi gençlere armağan etti. Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi adındaki merkez sadece gençlere hizmet verecek ve gençlerin? bilimden sanata kadar pek çok alandaki ihtiyacına cevap verecek.

“MEMLEKET YİNE BURADAN AYDINLANACAK"

Başkan Soyer açılışta yaptığı konuşmada İzmir Havagazı Fabrikası’nda üretilen elektriğin eskiden İzmir’i aydınlattığını hatırlatarak “Bundan sonra da yine bu memleketi aydınlatan gençler için bir yaşam alanı?olacak. Yine memleket buradan aydınlanacak. O nedenle gençlerimize böyle bir mekanı hediye ederken çok heyecan duyuyoruz. Ve tabi ki onlardan beklentimiz çok büyük. Tüm gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

Hayal edilen ürünleri çok sade biçimde tasarlayarak somut ürünlere dönüştüren Meslek Fabrikası’ndaki Fabrikasyon Laboratuvarı’nın (FabLab) da Gençlik Yerleşkesi'ne taşınacağını söyleyen Soyer, “Kütüphanesi var, etüt merkezi var. Aynı zamanda kültür sanat performanslarını icra edecekleri alanlar var. Yani dört dörtlük geniş bir yaşam alanı” diye konuştu.

Başkan Soyer Gençlik Yerleşkesi’nin kurdelesini Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, Sosyal Projeler Daire Başkanı Anıl Kaçar, Kültür Daire Başkanı Kadir Efe Oruç ve Meslek Fabrikası Müdürü Zeki Kapı ile birlikte kesti.

GENÇLİK YERLEŞKESİNDE NELER VAR?

Gençlik Yerleşkesinde gençlerin ders çalışabilecekleri ve araştırma yapabilecekleri kütüphane, kültürel ve sanatsal faaliyetler için sahne, gösteri ve konser alanları, spor alanları, fikirlerini hayata geçirebilecekleri inovasyon laboratuvarı FabLab bulunuyor.? Gençler, yaratıcılıklarını kullanıp buradaki atölyelerde yeni fikir ve inovasyonlara imza atabilecek.