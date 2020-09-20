Turgay Yıldız, neden Erdoğan tiplemesi yapmıyor? Erdoğan ile olan davasını ilk kez anlattı!
Oyuncu Turgay Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan “Hakaret” davasını ilk kez Cumhuriyet Tv’de gazeteci Serhat Doğan’a anlattı.
O son dönemin en çok izlenen sosyal medya insanı. Aslında yıllarını tiyatroya ve oyunculuğa adamış biri. Televizyon kanallarından kovulduktan sonra sosyal medyanın gücünü bilen Turgay Yıldız, yarattığı birbirinden ilginç tiplemeler ile milyonların gönlünde bir kez daha taht kurdu. AKP’ye yönelik yaptığı politik taşlama ile takipçisi çok. Güncel siyasete yönelik sürekli üretimde bulunuyor. Oyuncu Turgay Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan “Hakaret” davasını ilk kez Cumhuriyet Tv’de gazeteci Serhat Doğan’a anlattı. “Yazdığım dizide oynayamadım” diyen Yıldız, bilinmeyenleri ve özel hayatını Cumhuriyet Tv’de anlattı.
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