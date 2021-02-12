Turizmcinin imdat çığlığını duyun

12 Şubat 2021 Cuma, 09:20

Koronavirüs salgınının vurduğu tatil beldeleri Bodrum, Fethiye ve Kuşadası'nda aylardır otellerini, tesislerini ve işyerlerini açamayan turizmci hükümetten beklediği desteği alamadığı için umudunu aşıya bağladı. Ancak, aşının Türkiye’ye yeteri kadar gelmemesi tedirginliklerini bir kat daha artırırken belediye başkanları hükümeti aşılanma konusunda önceliğin tatil beldelerine verilmesini ve kısa sürede aşılama yapılmasını istiyor. Esnaf ve turizmcinin dayanacak gücü kalmadığını dile getiren başkanlar, eğer sezona aşı yetişmez ve yeterince aşılama yapılmazsa “turizm işletmecisi batar” diyerek belde esnafının imdat çığlığının duyulmasını istedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: Pandemi başladığından itibaren işletmeci ve esnaf kara kara düşünüyor. Geçen yaz büyük düşüş oldu ama yine biraz canlanlılık vardı. Ege kıyıları turizm için önemli bölge. Turizmin canlanması için vaka sayısında artışın durması herkesin aşılanmasına bağlı. Koronavirüse karşı sertifikalı tesislerin çoğalması gerekir. Ülkenin yüzde 70’i aşılanmalı ve dirençli duruma gelmeli. En kısa zamanda en az 120 milyon aşıya ihtiyaç var. Önce insan sağlığı ama ekonomiyi de düşünmek gerek. Esnaf gerçekten çok zor durumda. Derhal süratle aşı yapılmalı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca: Aşılamada turizm bölgeleri öncelikli olmalı. Turizm bacasız sanayi ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Mayısın sonuna kadar aşılama olursa bu bölgede turizm patlaması olacak. Turizmci pandemi döneminde 2 ay açık kaldı 5 aylık kazanacaklarını kazandı. Fethiye çok güzel bir coğrafya. İnsanlar evlerinde sıkıldı mutlaka tatil yapmak istiyorlar. Bunun da güvenli olması gerekir. Mutlaka turizm bölgeleri öncelikle aşılanmalı. Bu güven sağlanırsa yerli ve yabancı turist tatil yapabilir. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: Aşılama çok gecikti. Ancak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Amacımız siyaset yapmak, hükümeti eleştirmek değil. Burada bir toplum sağlığı sorunu var. Bir an önce aşıların yapılıp, ekonomik şartların düzelmesini istiyoruz. Bu işin yönetiminde aksaklıklar, eksiklikler var. Aşıların hangi sebeple yetiştirildiğini hükümet tam olarak açıklamıyor. Ancak ben ümitvarım, aşıların sezona yetişeceğini düşünüyorum. Aşılar yetişemezse ve bir an önce sistem açılmazsa ne turizmciyi ne de esnafımızı koruyabiliriz. Özellikle günübirlik geçinen hizmet, eğlence sektörü problem yaşıyor. Şu dönemde devredilen dükkânlar görüyoruz, kiralık yazan görüyoruz. Aşı yetişmezse bir daha açılmayacak tesisler görürüz. Mart-nisan aylarına yetişmezse birçok işletme batar. Önemli bir eşikteyiz, gereken önlemler alınmalı ve işletmeler tekrar faaliyete geçmeli.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: Turizm sektörünün 2021 yılına umutla bakması için, koronavirüs aşısının bir an önce toplumun büyük kesimine uygulanması gerekiyor. Koronavirüs salgını, en çok turizm ve hizmet sektörünü etkiledi. Pandemi nedeniyle, Türkiye’de işsiz kalanların sayısı hızla çoğaldı. Seyahate çıkan turist sayısının azalması Kuşadası, Bodrum, Marmaris ve Didim gibi önde gelen tatil merkezlerinin gelirlerinde önemli bir düşüşe yol açtı. Koronavirüs aşısının çok hızlı bir şekilde toplumun geneline uygulanması şart. Kuşadası gibi ekonomisi turizme dayanan kentlerde esnaf, yeni sezonun bir an önce açılmasını bekliyor. Eğer aşı, sistemin yeniden işler hale gelmesine katkı sağlayacak hızda uygulanmazsa 2021 sezonunu da kaybedeceğiz.