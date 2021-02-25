Türk edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal anılıyor

25 Şubat 2021 Perşembe, 09:50

Usta edebiyatçı Yaşar Kemal'i anma etkinliklerinde, yazarlar, sanatçılar ve bilim insanları Yaşar Kemal’in edebiyatını; toplum belleği, toplum vicdanı, öncü bir doğa kavrayışı, katmanlı insan ve toplum gerçeği gibi pek çok yönüyle kendi pencerelerinden değerlendirecek.

Yaşar Kemal Vakfı, Büyükçekmece Belediyesi, Maltepe Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, Tarsus Belediyesi ve Türk Tabipleri Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği anma programları, kuruluşların kendi YouTube sayfalarında ve Yaşar Kemal Vakfı YouTube kanalında izleyiciyle buluşacak.

'Yaşar Kemal’in İstanbul’u'

27 Şubat 2021: Büyükçekmece Belediyesi ve Vakıf işbirliğiyle düzenlenen ilk etkinlikte Sacide Bolcan’ın moderatörlüğünde Feridun Andaç, “Anlatı Anakara’sından İzler/Yansılarda

Deniz Küstü, Al Gözüm Seyreyle Salih, Kuşlar da Gitti” romanlarına yansıyan İstanbul’u Yaşar Kemal’in bakışı ile anlatacak.

'Benim Romanlarımı Okuyanlar…'

27 Şubat 2021: Sarıyer Belediyesi ve Vakıf işbirliğiyle aynı gün düzenlenen ikinci etkinlikte Zülfü Livaneli, İdil Biret, Selim İleri ve Türkan Şoray kendi sanat yolculukları ve anıları eşliğinde “kendi Yaşar Kemal”lerini paylaşacaklar.

'Yaşar Kemal Anlatı Coğrafyasında Doğa/İnsan/Çevre'

28 Şubat 2021: Türk Tabipleri Birliği ve Vakıf işbirliğiyle düzenlenen günün ilk etkinliğinde Feridun Andaç’ın moderatörlüğünde; Vecdi Çıracıoğlu, Ali Dönmez, Cihan Erdönmez ve Ayşegül Tözören Yaşar Kemal’in edebiyatındaki doğa teması ve yazarın öncü doğa kavrayışı üzerine konuşacaklar.

'Binbir Çiçekli Bahçe: Yaşar Kemal’i Anıyoruz'

28 Şubat 2021: Maltepe Belediyesi ve Vakıf işbirliğiyle düzenlenen günün ikinci anma programında Nebil Özgentürk belgeselini sunacak, Barış İnce, ve Ahmet Ümit Yaşar Kemal edebiyatı üzerine değerlendirmelerde bulunacaklar, anma etkinliği Taylan Özgür Ölmez konseri ile sona erecek.

'Yaşar Kemal Okuma Günleri'

1 Mart 2021: Tarsus Belediyesi Vakfın desteğiyle S¸ubat ayını Yas¸ar Kemal ayı ilan ederek 3 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında ilk ve ortaöğretim öğrencilerine ve yetişkinlere yönelik “Yas¸ar Kemal Okuma Gu¨nleri” etkinligˆi du¨zenledi. 1 Mart’ta yapılacak “Kilikya’nın I·ncisi Tarsus’tan C¸ukurova’nın Homeros’una Selam - Yas¸ar Kemal’e Saygıyla” etkinliğinde; online so¨yles¸iler, belgesel film go¨sterimi, s¸iir ve tu¨rku¨lerle Yas¸ar Kemal dinletisi, okuma gu¨nlerinde yer alan o¨gˆrenci ve o¨gˆretmenlerin c¸alıs¸malarından o¨rnekler sergilenecek.