Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı: 25 yılda 3 milyon çocuğa eğitim desteği verdik

12 Ocak 2021 Salı, 06:00

2020’de 25. yılını kutlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), geçen 25 yılda, 3 milyona yakın çocuğa eğitim desteği verdi. TEGV’in desteklediği bu çocuklar arasında bugün öğretmenler, hukukçular, sağlık çalışanları, mühendisler gibi değişik mesleklerden mezunlar var. TEGV’in eğitim hayatına destek olduğu isimlerden biri de TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı. Tarsus Amerikan Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun olan, ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Tosyalı, Koç Holding AŞ’de Stratejik Planlama Koordinatörlüğü ve topluluğun tüketim, inşaat ve enerji grubu şirketlerinde genel müdürlük yaptı. Son olarak Alman Linde Gaz AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Azası olan Tosyalı, aynı zamanda Sağlık ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi.

‘GURUR DUYUYORUM’

- TEGV’den destek alıp aranıza katılanlar var mı?

25 yılda, 3 milyona yakın çocuk etkinlik noktalarımızda eğitim desteği aldı. Bu çocuklarımız arasında bugün öğretmenler, hukukçular, sağlık çalışanları, mühendisler gibi değişik mesleklerden mezunlarımız bulunuyor. Tüm çocuklarımız adına sembol olabilecek bir ismi sizinle paylaşabilirim. Son dönemde kurumsal risk değerlendirme çalışmalarımız için bize gönüllü destek vermekte olan firma yöneticilerinden Elif Dilmen bir TEGV çocuğu. 2020 Olağan Genel Kurulumuzda da yeni üye olarak yönetim kurulumuza girdi. Eski bir çocuğumuzun şimdi yönetim kurulumuzda yer alıyor olması tüm TEGV için ayrı gurur kaynağı.

TASARIM ATÖLYELERİ

- TEGV’in şu an öne çıkan projeleri nelerdir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, uzun zamandır hazırlıklarını yaptığımız dijital dönüşümümüzün hızlanarak hayata geçmesine ortam sağladı. Google fonu ve INCO Education Accelator Group danışmanlığı ile tüm eğitim içeriklerimizi dijital platforma taşıdık. Yaz aylarındaki pilot uygulamamızın olumlu sonuçları ile ekim sonunda yaygın bir şekilde uzaktan eğitimlerimize başladık. Bunun yanı sıra bugünlerde Çorum’da Lila Grup sponsorluğu ile inşaat çalışmaları son aşamaya gelen yeni öğrenim birimimizin açılışını planlamanın heyecanı içerisindeyiz. Van Eğitim Parkımızı modern eğitim teknolojilerini içerecek şekilde, değerli bağışçımız Nirun Şahingiray adına yeniden inşa edeceğiz; mimari projemizi belirledik; yakında inşaat çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Saha çalışmalarımızın başlaması ile Bursa, Gaziantep, Kartal gibi noktalarımızda tasarım ve beceri atölyelerimizin kurulum çalışmalarını yapmak da hedeflerimiz arasında.

EĞLENEREK ÖĞRENME

- Türkiye genelinde ne tip çalışmalarınız var?

Türkiye genelinde 8 eğitim parkı, 30 öğrenim birimi ve 20 ateşböceğimiz ile ihtiyaç sahibi çocuklarımızı nitelikli eğitimle buluşturuyoruz. Eğitim parklarımızın her birinden yaklaşık 5 bin; öğrenim birimlerimizden 2-3 bin ve ateşböceklerimizden de yaklaşık 2 bin olmak üzere yılda 150 binden fazla çocuğumuz etkinliklerimizden ücretsiz yararlanıyor. Matematik, fen, okuma, sanat, İngilizce ve bilişim etkinliklerimize katılır, eğlenerek öğrenirler. Sayıları 9-10 bini bulan özel eğitim almış gönüllülerimiz çocuklarımızın bu etkinlikleri almalarına yardımcı olur. Standart ateşböceklerimiz kodlama etkinliğimizi Türkiye’nin en uç noktalarına taşırken bilim, sanat, trafik ve tasarım ve beceri atölyeleri donanımlı ateşböceklerimiz, sabit noktalarımızın bulunmadığı bölgelerde çocuklarımızı nitelikli eğitimle buluştururlar

- Pandemi döneminde okullara tablet yardımı yaptınız sanırım?

Bugüne kadar toplanan bağışlarla yaklaşık 2 bin çocuğumuzu tabletleri ile buluşturabiliyoruz. Beykoz, Van, Siirt Kurtalan, Şanlıurfa ve Şırnak Cizre’ye bağlı köy okullarındaki çocuklarımıza tabletlerini teslim ettik. Diğer il ve okullardaki dağıtımlarımıza kampanyamıza gelecek bağışlarla 2021 yılında da devam etmeyi planlıyoruz.

‘O SICAK YERE BİR KERE GİRİN’

Bir TEGV çocuğu olan Elif Dilmen, yönetim kuruluna yeni girdi. Dilmen’in iletişim ve sosyal temelli çalışmalara katkısı büyük: “Kendinizi rahat ve güvende hissettiğiniz, diğer çocuklar ile iletişim ve dostluk kurmanızda da büyük katkısı olan bir ortama sahip. Benim için ise özellikle iletişim ve sosyal olma temelli çalışmalar yürütmemde kesinlikle katkısı çok büyük. En önemli tavsiyem ise dışarıdan baktığınız, içini merak ettiğiniz o sıcak yere yalnızca bir kere girin, zaten bir daha çıkmak istemeyeceksiniz. TEGV sıralarında oturduğum dönemde tam anlamıyla fark edemediğim, çocuklarımızın eğitimi için canla başla çalışan bir eğitim dostu ordusunun olduğunu anladım. Yönetim kadrolarından çalışanlara, destekçilerden gönüllülere kadar bu amaç için çabalayan bu güzel yüreklerin bir araya geldiğinde neler başarabileceğini yakından deneyimle fırsatım oldu. Bu deneyimim geleceğe umutla bakmamı sağladı demek doğru olur.”

‘DUYARSIZ KALAMAM’

Toplumsal olarak duyarsız kalmamayı öğrendiğini belirten E-bursum Sosyal Girişim Platformu kurucusu Mesut Keskin şunları anlatıyor: “Çocukken gittiğim TEGV’de sağlıktan sanata birçok konuda eğitimler aldım ve bunlar bugünkü beni ben yapan unsurlar. Toplumsal olaylara duyarsız kalmamayı, çözüm üretmeyi ve empati kurabilmeyi öğretti bana TEGV. TEGV’in öğrettiği sorgulama, analitik düşünme, empati kurabilme gibi unsurlar olmasaydı bugün yaptığım işi yapamayabilirdim. Küçük yaşlarca bu konuların hiyerarşik bir yapı olmadan çocuklara öğretilmesi, ilerisi için yapılan en iyi yatırımlardan biri. TEGV’in bana yaptığı yatırımın da karşılığını almaya başladığıma inanıyorum. TEGV benim ailem, dolayısıyla sonradan değil başından beri her alanda destekçi oluyorsunuz. Gittiğim her yerde, her fırsatta TEGV ve yarattığı etkiyi anlatıyorum. Tabi özellikle yardımseverlik koşusunda TEGV için koşanlara ayrı bir destek veriyorum.”