Türk firmasından önemli 'koronavirüs' başarısı

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:24

Yüzde 100 yerli sermayeli Polifarma İlaç, koronavirüs pandemisine karşı üretim tesislerinde aldığı önlemlerle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan denetimlerinin ardından uluslararası geçerliliği bulunan Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Uluslararası geçerliliğe sahip Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi, üretim tesisinden giriş çıkışlara, yemekhanelerden ofise kadar tüm alanlarda enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planları dahilindeki önlemlere uyulup uyulmadığı, temizlik ve dezenfeksiyon planları hazırlanıp hazırlanmadığı gibi birçok konunun incelenmesi sonucunda veriliyor.

"TEDAVİ İÇİN KOLLARI SIVADIK"

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, tüm dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Hastalığın tedavisi için kollarımızı sıvadık. Yoğun bakımda bulunan ve oral yoldan beslenemeyen hastaların tedavisinde kullanılmak üzere özel izinle ilaç üretimini gerçekleştirip koronavirüsle mücadelede yerimizi aldık. Ayrıca, bu süreçte çalışma arkadaşlarımız ile onların ailelerinin sağlığı ve güvenliği için tüm tedbirleri aldık. Ciddi tedbirler sonrasında verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ile de bunu tescillemiş olduk” ifadelerini kullandı.



