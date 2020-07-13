Türk kökenli çete lideri 'Bay A' İngiltere'yi karıştırdı

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:44

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, güvenlik gerekçesiyle kamuoyuna 'Bay A' şeklinde tanıtılan suç örgütü lideri, “uluslararası mali suçlar ve silahlı saldırı" organize etmekle suçlanıyor.

Habere göre, 'Bay A'ya yönelik sınır dışı emri, 'Göç ve İltica Dairesi Üst Mahkemesi' tarafından onandı, ancak birçok yabancı suçluda olduğu gibi hâkimler temyiz yoluna gitti.

AB VATANDAŞIYLA EVLİ

The Telegraph'a göre, "Londra sokaklarında elini kolunu sallayarak gezen" çete liderinin sınır dışı edilememesinin en önemli sebebi, AB vatandaşı bir 'göçmen kadınla' evli olmasıydı.

İngiltere'nin tabi olduğu AB Serbest Dolaşım yasaları, AB veya AB bağlantılı vatandaşları sınır dışı etmeyi son derece zorlaştırıyor.

AVAM KAMARASINDAN AÇIKLAMA

Avam Kamarası İçişleri Bakanlığı seçme komitesi üyesi, Muhafazakar Milletvekili Tim Loughton, “Bu, AB ile bağlantılı istenmeyen suçluların Birleşik Krallık'ta özgürce dolaşması anlamına geliyor” dedi.

Adını paylaşmak istemeyen bir güvenlik yetkilisi de İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz her zaman İngiliz halkının güvende olmasıdır. Yasal zorluklar, sınır dışı işlemlerini zorlaştırırken, yabancı uyruklu suçlular harekete geçme kararlılığımızdan kuşku duymamalıdır" dedi.