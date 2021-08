Türk misyonu için çalışan Afgan tercümanlardan Türkiye'ye çağrı: "Taliban tehdit ediyor, bizi kurtarın!"

19 Ağustos 2021 Perşembe, 13:22

Cihatçı örgüt Taliban’ın başkent Kabil’i ele geçirmesi, eski hükümet döneminde yabancı misyonlar için tercümanlık faaliyeti yürütmüş yerel Afganları paniğe sürükledi.

Cumhuriyet.com.tr’nin ulaştığı, 6 yıl süreyle Afganistan'daki Türk askeri misyonu için tercümanlık yapmış T.M. adlı bir kaynak, “Taliban’ın elinde, içinde bazı tercümanların isimlerinin olduğu bir liste olduğu söyleniyor. Arkadaşlarımız belirsiz numaralardan aranıp tehdit ediliyor, evlerimizden dışarı adım atamıyoruz, yoğun bir can güvenliği endişesi taşıyoruz. Arkadaşlarımızı arayan kimliği belirsiz kişiler, Türkiye için çalıştığımızı söyleyip hakaret ediyorlar” dedi.

T.M., endişelerini iletmek için ulaştıkları Türk irtibat görevlilerinin kendilerine, “Biz daha buradayız. Gideceğimiz veya kalacağımız belli değil. Taleplerinizi üstlerimize bildirdik, onlardan cevap bekliyoruz, inşallah sizin için bir şeyler yaparlar” dediklerini aktardı. T.M.’ye göre Türk yetkililere ilettikleri talepler uzun bir süredir resmen yanıt bulamadı.

TÜRKİYE’YE ÇAĞRI

T.M., daha önce Türk misyonu için çalışmış tercümanlar adına hazırlanmış bir ortak metin ile Türk kamuoyu ve Türk devlet yetkililerine çağrıda bulundu.

İşte, o çağrı:

Biz Türk Silahlı Kuvvetleri için 2001 yılından beri Afganistan'da görev yapan yerel tercümanlarız. Sayımız yaklaşık 150 kişidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Afganistan'a geldiği günden bu yana, hep yanlarında olan ve gerektiğinde gözleri, kulakları ve dilleri olarak TSK ve koalisyon güçlerinin Afganistan'da üstlendiği misyonun başarısına başarı katan, gerektiğinde her türlü çaba ve fedakarlığı esirgemeyen bizler 20 yıldan beri Afganistan'da Mehmetçikle birlikte omuz omuza görev yapmaktayız.

Bilindiği üzere, ABD ve NATO güçleri ülkeyi terk etme kararını aldıktan sonra, her geçen gün ülkede hakimiyet alanını genişleten Taliban, Türkiye dahil hiçbir yabancı askerini ülkede istemediğini açıkça ilan etti. Bu durum Türk askeri ile birlikte görev yapan biz Tercümanların ve ailelerimizin can güvenliğini tehlikeye sokmuştur. Şu anda Taliban, başkent Kabil'i de ele geçirerek Afganistan'da tam hakimiyet ilan etmiştir. Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri ve koalisyon güçleri ile birlikte görev yaptığımız için Taliban tarafından casus ve hain olarak algılanmaktayız. Bizim ve ailelerimizin can güvenliği ciddi manada tehlikeye girmiştir.

Kimliklerimizin Taliban tarafından tespit edilmesi ve sırf Türk kardeşlerimize hizmet ettiğimiz için öldürülmemiz an meselesidir.

Afganistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte canı pahasına görev yapmakta olan tüm tercümanlar olarak Büyük Türk Devletinden talebimiz şudur. Diğer NATO üyesi ülkelerin yaptığı gibi acilen bizi ve ailelerimizi Türkiye'ye intikal ettirin ve hayatımızı garanti altına alın.

Mazlumların koruyucusu ve kollayıcısı Türk Devletinin yardım ve koruma konusunda ABD ve Avrupa ülkelerinden kat be kat üstün olduğu Tüm dünyanın malumudur.

Biz de şu anda himayenize sığınıyoruz. Sahip olduğumuz eğitim ve yeteneklerle Yüce Türk Devletine hizmetimizi Türkiye'de devam ettirmek istiyoruz.

Saygılarımızla;

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı Emrinde Görevli Tercümanlar

“TALİBAN SÖZÜNE SADIK KALMAZ”

Taliban tarafından, Kabil’de kontrolün sağlanmasının hemen ardından yapılan açıklamada, daha önce yabancı misyonlarda çalışmış vatandaşlar da dahil olmak üzere kimseye zarar verilmeyeceği duyurulmuştu.

Güvenlik nedeniyle adını gizlediğimiz Afgan tercüman T.M. bu konuya ilişkin olarak, “Taliban’ın sözüne sadık kalacağını düşünmüyorum. Üst düzey yetkililer başka, alt seviyedeki militanlar başka konuşuyor. Söylemler ve eylemler birbirinden farklı. Dışarı çıkamadığımız için sosyal medyada dolaşan şiddet görüntülerini izliyoruz. Ortada tam bir karmaşa ve belirsizlik var, çok tedirginiz” dedi.

"ANADOLU AJANSI DOĞRUYU SÖYLEMİYOR" İDDİASI

T.M., Türk basınında çıkan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek şunları söyledi:

"Anadolu Ajansı tarafından yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, yerel Afgan çalışanları Türkiye'ye intikal ettirdiğine dair görüntülü bir habere rastladık. Tanıdığımız tercüman arkadaşların hiç birinin böyle bir şeyden haberi yok. Üstelik röportajı yaptıkları kişi Türkçe bile konuşamıyor. Biz tercümanlar olarak evlerimizde kapalı kaldık, dışarı çıkamıyoruz. Bizden henüz Türkiye'ye giden yok..."

İstanbul Üniversitesi mezunu T.M.’ye göre, 2001 yılından bu yana çeşitli bakanlık ve güvenlik teşkilatları bünyesinde, Kabil’deki Türk misyonuna tercümanlık hizmeti vermiş 150’ye yakın yerel tercüman var. Bu tercümanlar Taliban öncesi dönemde Afganistan'daki Türk misyonuna daha çok Farsça ve Peştunca dillerinde hizmet veriyordu.