Türk ve Rus askerlerinden Suriye'de bir ilk
Rus ve Türk askerlerinin Suriye’de ilk kez ortak tatbikat gerçekleştirdiğİ duyuruldu.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç, Rus askeri polisleri ve Türk askerleri arasında Suriye’de ilk kez ortak tatbikat gerçekleştirildiğini ifade etti.
Sputnik'in aktardığına göre Aleksandr Grinkeviç, tatbikat kapsamında yasadışı oluşumların sabotaj gruplarının beraber etkisiz hale getirilmesi, zarar gören teçhizatların tahliyesi, yaralılara tıbbi yardım sağlanması yönünde çalışmalar gerçekleştirildi.
Grinkeviç, 31 Ağustos’taki ilk tatbikatla, Rus ve Türk güçlerinin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde yürüttüğü ortak devriyenin güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.
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