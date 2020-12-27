Türkan bebek, ölümünün 36. yılında İzmir'de anıldı

27 Aralık 2020 Pazar, 21:31

Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 1,5 yaşındaki Türkan Feyzullah için İzmir'de anma töreni düzenlendi.

Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü olan Türkan bebek, ölümünün 36. yılında Bornova'da adını taşıyan parkta annesinin kucağında tasvir edildiği anıtın önünde düzenlenen törenle anıldı.

Törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, ülke olarak yapılması gerekenin birlikteliğe sahip çıkmak olduğunu belirterek, "Bu acıyı paylaşmalı, unutmamalı, unutturmamalıyız. Tekrar etmemesi için gereken her şeyi yapmalıyız. Türkan bebeği ve benzeri şekilde katledilen tüm canlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkez Başkanı Abdürrahim Nursoy da Türkan bebek ve annesi gibi Türklük uğruna canlarını kaybeden tüm şehitleri saygıyla andıklarını, Bulgaristan'da yaşanan asimilasyonu asla unutmayacaklarını kaydetti.

Ege Balkan Türkleri Federasyonu ve Bornova Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Kocaman ise Büyük Önder Atatürk'ün "Muhacirler kaybedilmiş toprakların milli hatıralarıdır" sözünü hatırlatarak, "Bornova Belediyesi bu anıtı yaparak Atamızın vasiyetini yerine getirdi. Bizim vasiyetimiz de çocuklarımızın yaşanan bu katliamları unutmamasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

