Türkiye Barolar Birliği e-imza toplama sistemini kapattı

14 Eylül 2020 Pazartesi, 14:54

Çoklu baro öngören yasa yoğun tartışma ve protestoların ardından Meclis’ten geçti. Avukat sayısının 5 bini aştığı illerde 2 bin avukatın imzasıyla, birden fazla baro kurulmasının önü açıldı.

HaberTürk gazetesinden Fevzi Çakır’ın haberine göre, yeni baroların, Türkiye Barolar Birliği’ne delege gönderebilmesi için bu hafta üye işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Barolar Birliği, ikinci baroların kurulmasına ilişkin başvuruların gelmesinin ardından "uhap.com.tr" sitesi üzerinden e-imza toplanabilmesi için link açtı. Yeni barolara kayıt olmak isteyen avukatlar bu sistem üzerinden bildirimde bulunmaya başladı.

İMZALAR HENÜZ TAMAMLANAMADI

2'nci baronun kurulması için İstanbul’da 17 Ağustos’ta, Ankara’da ise 21 Ağustos’ta başvuru yapıldı. Ancak bugüne kadar her iki şehirde de yeni baronun kurulabilmesi için 2 bin imza sayısına ulaşılamadı.

BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELİĞİ SÜRECİ

Yasa; her baronun, baro başkanı dahil 4 delegeyle Barolar Birliği’nde temsil edilebileceğini öngörüyordu. Bu kapsamda tüm barolar, ekim ayının ilk haftasında genel kurullarını gerçekleştirecek. Genel kurullarda, baro yönetimlerinin yanı sıra barolar birliği delegeleri de belirlenecek. Yeni baroların Barolar Birliği’ne delege gönderebilmesi için 18 Eylül cuma gününe kadar üye kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

E-İMZA SİSTEMİ KAPATILDI

Tam bu kritik viraja girilmişken, Barolar Birliği, e-imza sisteminin kapatılmasına karar verdi. Bu karar sonrası; ikinci baroların kurulması için bir araya gelen kurucular kurulları gerekli imzayı doğrudan elden toplayacak. Ardın bu imzalar Barolar Birliği’ne teslim edilerek, kuruluşu süreci tamamlanacak. Bu durum da yeni baroların kurulma sürecinin biraz daha uzamasına neden olacak.

TATLI: TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN KURACAĞIZ

HABERTÜRK’e konuşan Hukukçular Derneği Başkanı ve İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Cavit Tatlı, Barolar Birliği'nin kararına tepki gösterdi. Tatlı şu değerlendirmelerde bulundu:

"Barolar Birliği Yönetim Kurulu, İstanbul’da yeni baronun kurulacağını gördüğü için örgütlenme özgürlüğünün önüne geçmek ve demokratik bir mücadeleyi kaldıramadığı için haksız ve hukuksuz bir şekilde UHAP sistemini kapattı. Hangi sistemi açarlarsa açsınlar. Hangi sistemi kapatırlarsa kapatsınlar. Biz İstanbul’da yeni baroyu kuracağız. Ve vesayeti oradan kaldıracağız. Meslektaşlarımızın arzu ettiği, sorunlarını önceleyen, çözüm üreten bir baro anlayışı için yola çıktık. Bunu da tüm engellemelere rağmen inşallah en kısa zamanda başaracağız. Şu ana kadar bin 600 imzayı geçtik.”

ANKARA’DA SON DURUM

Ankara 2’nolu Barosu için ise şu ana kadar 600 dolayında imza toplandı. Hafta sonuna kadar 2 bine ulaşılması beklenmiyor. Bu nedenle Ankara’da kurulacak 2 No’lu baro, Barolar Birliği’ne delege gönderemeyecek. Ankara 2 No’lu Barosu Kurucular Kurulu Üyesi Avukat Eyüphan Korkmaz, baro kurma çalışmalarında gelinen son duruma dair HABERTÜRK’e açıklamalarında bulundu, Korkmaz’ın açıklamaları şöyle:

"Ankara’da İnanmış bir kitle var. Mutlaka tercihli, alternatif bir baro seçeneğinin olmasına gerektiğine inanan bir kitle bu. Avukatların sorunlarını önceleyen ve sorunların çözümü konusunda çaba gösterecek bir baro anlayışının gelebileceği inancı bulunuyor. Ankara’da yıllarca yasama, yürütme hatta yargının diğer erkekleri ile kavga ve çatışma mantığı içerisinde harekat eden bir baro anlayışı vardı. Bu anlayıştan uzak olacağız. Özelde Ankara'nın 20 bin ama genelde Türkiye’deki 150 bin avukatın sorunlarını gören ve bunun için diyalog yollarını sürekli zorlayan bir anlayışla yola çıktık. Ankara’da kamuda görev yapan ciddi oranda meslektaşımız var. Mevcut baro Bu meslektaşlarımızın ek gösterge, baro aidatları gibi sorunları konusunda hiçbir çaba sarf etmiyor. Bu nedenle bu arkadaşlarımız mevcut baro yönetiminden ümit var değiller. Biz bu sorunların tamamına çare olacağız."