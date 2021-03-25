Türkiye gerçeklerini esnaf böyle anlattı: "Akşam tezgahtan kalanları toplayanlar var"

25 Mart 2021 Perşembe, 11:08

Ankara’nın göbeğindeki Yenişehir Pazarında esnaf dertli. Pazarcı müşteri bekliyor, pazara gelen yurttaş ise fiyatlara bakarak geri dönüyor. Evine eli boş dönmek istemeyenlerse, ancak yarım kilo alabildikleri ürünlerle çantasını doldurabiliyor.

Kimi esnaf fiyatların pahalı olmadığını, ancak yurttaşların alım gücünün bulunmadığını dile getirdi, kimi esnaf ise kendi sattığı ürünlerin pahalı olduğunu ve asgari ücretli birinin bunları alamayacağını belirtti.

Pazara satılmadığı için az ürün getirdiğini vurgulayan bir esnaf, “Asgari ücretli çalışan bir insan, ancak doğalgaz ve elektrik parası ödeyebiliyor. Yiyecek alamıyor” dedi. İşlerinin yarı yarıya düştüğünü belirten başka bir esnaf ise "Tere 1,5 TL diyorsun pahalı geliyor ama bizde yerinden pahalıya alıyoruz" diye konuştu.

“PAZAR BOMBOŞ”

Son 1,5 aydır doğru düzgün iş yapamadıklarını aktaran bir başka esnaf, “Baksana görüyorsun, pazar bomboş. Yurttaşın alım gücü yok. Bakıyor, gidiyor. Demek ki sıkıntı var." dedi.

“İŞLER JİLET GİBİ KESİLDİ”

“Bu aralar jilet gibi kestiler vallahi, millette para yok” diyen pazarcı, yurttaşların alışveriş yapacak kadar parası olmadığını dile getirdi. Pazarcı, “Adam karta yüklendi, yüklendi. Kart da bitti. Ne yapacak şimdi vatandaş?” diye sordu.

DİYANET’İN “PAZARA AKŞAM GİDİN” ÖNERİSİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın pazara akşam gidilmesi önerisini hatırlatan pazarcı, “Akşam fiyatlar düşüyor” diye vurguladı. Pazarcı, vatandaşın 1 liranın aşağısında ürün bulduğunda aldığını, ancak alamayanların da akşamları tezgahtan kalanları topladığına dikkat çekti. “Bir salatalığa, bir domatese hasret giden çok” diye vurgulayan esnaf, pazarcıların maddi olarak kötü duruma düştüğü için işi bırakma durumuna geldiğini belirtti.

“FAKİRLERİN DÜŞMANI, ZENGİNLERİN DOSTU”

Böyle giderse herkes kendi kendine bırakır bu işi diyen bir diğer esnaf ise, "Hiçbir tane pazarcı kazanmıyor. Ben kazanıyorum diyorsa yalandır. Portakal halde 7 lira, geliyor burada 6 liraya satıyor. 4 gündür malı gezdiriyorum." Bir tanesi geliyor, param yok diyor. Çantasını doldurup gönderiyoruz. Parası yok almaya. Garibanlık öyledir. Ak Parti temelli bu ülkeyi bitirdi. Fakirlerin düşmanı, zenginlerin dostu.” diye konuştu.