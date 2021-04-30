'Türkiye, İngiltere'nin karantina merkezi oldu' iddiası Bakan Koca'ya soruldu

30 Nisan 2021 Cuma, 16:37

Türkiye’de görülmeye başlanan ve çok daha öldürücü olduğu konuşulan Hint varyantlı koronavirüsle ilgili şok bir iddia gündeme geldi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, bazı yabancı basın yayın organlarında yer alan haberler göre; çift mutasyonlu olan ve bazı aşıların da etki edemediği bağışıklık sistemini de daha kolay aşabilen Hint varyantlı Covid 19 virüslü kişilerin Türkiye’de bekletildiğinin iddia edildiğini belirterek “Türkiye, yabancı ülkelerin karantina merkezine mi dönüşmüştür? Türkiye’de insanların canını tehlikeye atan bu uygulamaya kimler ne karşılığında izin vermiştir?" diye sordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi veren Antmen “İddialara göre; Pakistan ve Hindistan'da kapalı kalan İngiliz vatandaşlarının İngiltere’ye girişlerinden önce 10 gün boyunca ücretini kendilerinin ödemesi kaydıyla, otellerde karantinaya alındığı; otel ücretleri çok yüksek olduğundan bu kişilerin bazılarının Türkiye’ye geldiği belirtilmektedir. Bahsi geçen kişilerin Türkiye’de 10 gün boyunca karantinada kaldıktan sonra İngiltere’ye girişlerine izin verildiği ifade edilmektedir” dedi.

Önergesinde Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Hint varyantını "ilgi konusu olan bir varyant" olarak sınıflandırmakta olduğunu belirten CHP’li vekil, “Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da beş kişide koronavirüsün Hindistan varyantının tespit edildiğini açıklamıştır. Türkiye’de görülmeye başlanan Hint Varyantı ile ilgili olarak Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Merkez Yönetim Kurulu, bu çift mutasyonlu varyantın ‘Süper mutasyona’ dönüşmesinden duyulan endişeye dikkat çekerek, ‘Aşı olmuş veya hastalığı geçirmiş kişilerin antikorlarının, iki mutasyona sahip bu varyantta yeterince etkili olmama tehlikesi de bulunuyor’ uyarısında bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

Alpay Antmen’in önergesinde yer alan sorular şunlar;