Türkiye'de 3 günde kaç kişi aşılandı?

Türkiye’de koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının üçüncü gününde, toplam aşılanan sağlık çalışanı sayısı 700 bine yaklaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
16 Ocak 2021 Cumartesi, 19:42
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Aşılanan kişilere ilk dozun uygulanmasından 28 gün sonra aşının ikinci dozu uygulanacak.

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılamaya devam ediliyor. Bu kapsamda öncelikle sağlık çalışanları aşılanıyor.

Aşılamanın üçüncü gününde 650 binden fazla sağlık çalışanı Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu. Yurttaşar anlık olarak kaç yurttaşın aşı olduğunu Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu siteden takip edebiliyor.


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