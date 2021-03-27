Türkiye'de 729 bin riskli yapı tespit edildi

27 Mart 2021 Cumartesi, 10:53

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son 2 yıl içinde imara uygun olmadığı tespit edilen binalarla ilgili alınan kararların açıklanması istemiyle verdiği yazılı önergesinde, imara uygun olmayan binaların illere göre dağılımı ve yıkım kararı alınan bina sayısını sordu.

Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Riskli Yapıların Dönüştürülmesiyle ilgili 6306 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2012 yılından bugüne kadar, ülke genelinde 635 bin 476 adedi konut ve 93 bin 935 adedi işyeri olmak üzere toplam 729 bin 411 bağımsız birimde riskli yapı tespiti yapıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, risk tespiti yapılan binalardan 564 bin 747 adedi konut ve 79 bin 632 adedi işyeri olmak üzere toplam 644 bin 379 bağımsız birimin yıkımın gerçekleştirildiğini bildirdi.

HENÜZ YIKILMAYAN BİNALARDAKİ TEHLİKE

Ömer Fethi Gürer ise deprem kuşağında yer alan Türkiye'de muhtemel depremler için ciddi önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Gürer, “Bakan Kurum’un verdiği bilgiye göre 2012 yılından bu yana riskli olduğu tespit edilmiş yaklaşık 85 bin binanın halen yıkılmadığı ortaya çıkıyor. Bu rakamın tespit edilemeyenlerle birlikte daha çok olması da olası. Bakan dönüşen tüm yapıları rakamsal olarak veriyor. Ancak riskli olduğu saptananlar dışında tüm konutlar bu bağlamda tek tek tarandı mı belirtmiyor. Bu durum önemli, riskli olduğu bilinenlerin yanında halen incelenmemiş yapı sayısı nedir? Soruna bu açıdan bakılmalı ve buna göre önlemler geliştirmek gereklidir. Bakanlığın ve diğer ilgili birimlerin bu konuda daha hızlı hareket etmesi ve ne zaman geleceği belli olmayan depreme karşı gerekli önlemleri alması gerekir” diye konuştu.