Türkiye'deki akıma destek veren Ivanka Trump'a eleştiri

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:38

Jennifer Aniston, Demi Moore ve Jessica Biel gibi Hollywood’un dünyaca ünlü isimleri ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ kampanyasına destek vermesinin ardından ABD Başkanı Donal Trump’ın kızı Ivanka Trump da kampanyaya katıldı.

Trump siyah beyaz fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"Kız kardeşliğe, beni destekleyen ve ilerlemem için bana itici güç olan kadınlara minnettarım! Her yeni gün, ışığı yaymak ve çevremizdeki insanları cesaretlendirmek için sayısız -büyük ya da küçük- fırsatlar getiriyor. Hadi birbirimizi sevelim, destekleyelim ve güçlendirelim. Hepimiz anneyiz. Her birimiz eşsiz ve güzel bir şeyi bu dünyaya getiriyoruz. Hadi birbirimiz sevelim. Tüm takipçilerime, sevgiyle liderlik etmek için meydan okuyorum. Geleceği şu anı yaşarken yaratırsın."

Donal Trump’ın kızı Ivanka Trump babasının kadın düşmanı söylemlerine tepki göstermemekle eleştiriliyor.



Kadınlar “Meydan okuma kabul edildi’ (#ChallengeAccepted) etiketiyle Türkiye’de kadın cinayetlerine karşı bir farkındalık kampanyası olarak başlatmıştı. Akım tüm dünyaya yayılmaya başladı. Siyah beyaz fotoğraflarını yayınlayan kadınların, birbirlerini davet ettiği akımı fark eden Nicole Kidman, Kate Hudson ve Jessica Biel gibi Hollywood'un en ünlü kadınları da destek vermeye başladı.