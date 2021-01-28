Türkiye’de de üretilecek olan Sputnik V’nin, bağışıklık geliştirmedeki etkinlik oranı belli oldu

28 Ocak 2021 Perşembe, 15:01

Gamaleya Araştırma Merkezi’ne bağlı laboratuvardan araştırmacı Darya, Rusya Bilimler Akademisi’nin bilim konseyinin bir toplantısında, Sputnik V aşısının bağışıklık geliştirmedeki etkinliği konusunda açıklamada bulundu.

Yegorova, aşının yüksek güvenilirliğe sahip olduğunu teyit ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda elimizde, devam etmekte olan üçüncü aşama testlerin sonuçları doğrultusunda aşının epidemiyolojik etkinliğine yönelik ara analiz verileri mevcut. Bu veriler yayınlanma sürecinde, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde geniş bilim camiasına ulaşacağını umuyorum. Aşının epidemiyolojik etkinliğinin yüzde 91’in üzerinde olduğunu duyurabilirim, bu oran cinsiyet veya yaş fark etmeksizin farklı altgruplar için aynı oldu.”

‘ONKOLOJİK HASTALIKLAR ÜZERİNDE TESTLER BAŞLAYACAK’

Öte yandan onkolojik hastalıklara sahip kişiler üzerindeki testlere gelecek birkaç ay içinde başlamayı planladıkları bilgisini paylaşan Yegorova, klinik testlerin nasıl olacağına ilişkin de farklı kuruluşlardan onkologlarla görüşmeler yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Sputnik