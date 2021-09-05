Türkiye’nin guru kaynağı sporcular İzmir Fuarı’nda buluştu

05 Eylül 2021 Pazar, 13:25

2019 Mersin Challenge Cup birincisi Nazlı Savranbaşı, 2021 yılında artistik jimnastik alanında Avrupa üçüncüsü Adem Asil, 2018 Akdeniz Oyunları şampiyonluğu yanı sıra 2019 Dünya Şampiyonası’nda dünya ikinciliği bulunan Ahmet Önder ve 2019 Dünya Jimnastik Şampiyonu İbrahim Çolak spora gönül vermiş ziyaretçilerle bir araya geldi.

Olimpiyatlara katılmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyleyen Nazlı Savranbaşı, “Küçüklüğümden beri bu an için hayal kuruyordum. Ülkemizi, bayrağımızı orada temsil edebilmek tarif edilemez bir duygu, çok mutluyum” dedi.

Olimpiyatların bütün arkadaşlarının hayali olduğu gibi kendisinin de hayali olduğunu belirten İbrahim Çolak, “Orada bulunmak gerçekten büyük bir başarı, Türkiye’yi temsil edebilmek bana çok büyük bir gurur ve mutluluk verdi” diye konuştu.

Hayalinin gerçek olduğunu dile getiren Adem Asil, “Türkiye’yi temsil etmek benim için gurur oldu. Türkiye’yi temsil ettiğim için çok mutluyum. İnşallah 2024 te madalya gelecek” diye belirtti.

Olimpiyatlardaki o anları, o ruhu yaşamanın çok keyifli olduğunu belirten Ahmet Önder, “Bir sporcunun en büyük hayali olimpiyatlarda yer almak, bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Yeni tecrübeler, yeni deneyimler kazandım, bir sonraki olimpiyatlarda ülkeme madalya kazandırmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Spor ve sporculuk kültürü, 90. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ön plana çıkarıldı. Fuar kapsamında İzmir’de önde gelen spor kulüpleri bir araya geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Kültürpark’ta kurulan spor alanı İzmirspor, Altay, Göztepe, Altınordu, Arkas, Karşıyaka Spor Kulüpleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü aynı anda ağırlıyor. Yaklaşık iki bin metrekarelik çim alanda kulüplerin hepsi judo, jimnastik, okçuluk, futbol, voleybol, basketbol gibi farklı spor dallarında etkinlikler düzenleyecek. Göl alanında ise ilk defa su sporları ve aktiviteleri yapılıyor. Arkas Yelken Kulübü ve Karşıyaka Yelken Kulübü tarafından organize edilen su aktivitelerinde uzaktan kumandalı maket yat yarışı, kano ve yelken aktiviteleri düzenleniyor.

Söyleşilerin düzenlendiği alanda ayrıca, filenin sultanlarının Avrupa üçüncülüğü maçı canlı olarak yayınlandı. Fuara gelen ziyaretçiler, milli voleybol takımının Avrupa üçüncülüğü heyecanını yaşadı.