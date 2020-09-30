Türkiye'nin 'her türlü destek' açıklamasına Rusya'dan tepki: Onaylamıyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizinde Azerbaycan'a destek açıklamalarını onaylamadıklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin Azerbaycan'a her türlü desteği vermeye hazır olduğu yönündeki açıklamasına Rusya'nın nasıl baktığı Peskov'a soruldu.
Peskov, "Elbette bu tür açıklamaları desteklemiyoruz, kabul etmiyoruz. Dün de söylediğim gibi, yangına körükle gidilmemeli. Tüm bölge ülkelerini itidale, çatışmanın taraflarını da askeri faaliyetleri derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi.
Basın toplantısında Ermenistan tarafından yapılan ve daha sonra Türkiye ve Azerbaycan tarafından tekzip edilen Su-25 savaş uçağının düşürüldüğüne dair açıklamalar anımsatıldı.
Rusya ordusunun askeri faaliyetlerin sürdüğü cephe hattındaki duruma ilişkin bilgileri çok dikkatli bir şekilde takip ettiğini ve kendisinin bu konuda açıklama yapamayacağını kaydeden Peskov, "Tüm bilgiler titizlikle inceleniyor. Uluslararası liderlerin yaptığı açıklamaları da titizlikle not alıyoruz" demekle yetindi.
En Çok Okunan Haberler
- Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
- Bir parti daha geliyor: Kurucu ismin 'İnce' detayı
- Vali ve Vali yardımcısının testi pozitif çıktı
- Alişan’dan Deniz Çakır’a cinsiyetçi hakaret
- Canan Kaftancıoğlu'na açılan davada karar açıklandı
- 'Türkiye'nin fakirleştiğinin hem tescili hem de ilanı'
- ‘Mobbing intihara sürekledi’ iddiası
- 'Koronavirüs vaka sayısı Koca'nın açıkladığının 20 katı'
- Azerbaycan-Ermenistan geriliminde ağır bilanço
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
Video Haberler
- Paris’te korkutan patlama sesi kamerada
- Akıllara durgunluk veren olay! Düşme anı kamerada
- Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama
- “Ben çıkıyorum da sen niye çıkacaksın” tekmesi
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
- Minibüs ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
- Ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı
- Döviz kuru önemli mi?
- Nikah memurunun esprisi herkesi güldürdü
- Yüz yüze eğitim için kısıtlamalar gelebilir
En Çok Okunan Haberler
- Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
- Bir parti daha geliyor: Kurucu ismin 'İnce' detayı
- Vali ve Vali yardımcısının testi pozitif çıktı
- Alişan’dan Deniz Çakır’a cinsiyetçi hakaret
- Canan Kaftancıoğlu'na açılan davada karar açıklandı
- 'Türkiye'nin fakirleştiğinin hem tescili hem de ilanı'
- ‘Mobbing intihara sürekledi’ iddiası
- 'Koronavirüs vaka sayısı Koca'nın açıkladığının 20 katı'
- Azerbaycan-Ermenistan geriliminde ağır bilanço
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları