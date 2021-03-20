Türkiye'nin her yerinde mor isyan

20 Mart 2021 Cumartesi, 19:22

AKP hükümetinin, kadınları ve çocukları şiddete ve istismara karşı güvenceye alan İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı alması yurdun dört bir yanında kadınlarca protesto edildi.

Mersin'de de yüzlerce kadın, Mersin Kadın Platformu'nun çağrısıyla Özgecan Barış Meydanı'nda bir araya geldi.

Kadınlar Kuşimato Sokağı'ndan meydana kadar polis barikatına rağmen yürüdü.

Meydanda kadınlar adına yapılan açıklamada zaten tam olarak uygulanmayan İstanbul Sözleşmesi'nin resmen kaldırılmasının kadınların yaşamına ve haklarına yönelik yeni bir saldırı olduğu vurgulandı.

Kadınlar "Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Homofobik devlet yıkacağız elbet", "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa", "Erkek vuruyor devlet koruyor" şeklinde sloganlar attı.