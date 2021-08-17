Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nden 'tahliye' açıklaması
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'dan ayrılmak isteyen kişiler için bilgilendirme mesajı paylaştı.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'dan ayrılmak isteyen kişiler için bilgilendirme mesajı paylaştı.
Afganistan'daki durumun izlenmeye devam ettiğini belirten Büyükelçilik, "Vatandaşlarımızla sürekli temas halindeyiz ve bu süreçte tahliye olmak isteyenlerin dönüşleri için gerekli eşgüdümü sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
VATANDAŞLARIMIZA DUYURU pic.twitter.com/5E9mTvulE0— TurkishEmbassyKabul (@turkembkabul) August 17, 2021
Afganistan'daki durumun izlenmeye devam ettiğini belirten Büyükelçilik şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımızla sürekli temas halindeyiz ve bu süreçte tahliye olmak isteyenlerin dönüşleri için gerekli eşgüdümü sürdürüyoruz. Büyükelçiliğimizle ve Konsoslosluk Çağrı Merkezimizle (KÇM) temas eden vatandaşlarımızi, başvuru sıralamalarına göre, ülkemize intikal ettirilecektir. Vatandaşlarımızın kişisel güvenliklerini gözeterek, kendilerine haber verilene kadar beklemeleri uygun olacaktır."
Büyükelçiliğimiz ve KÇM tarafından aranarak tahliye için davet edilen vatandaşlarımıza gerekli yönlendirme yapılacaktır. Açıklamada Büyükelçiliğin ve KÇM'ye ait numaralar da paylaşıldı.
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