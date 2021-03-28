Türkiye'nin Norveç galibiyeti İtalya basınında
Gazetelerden Corriere dello Sport: "Bu Türkiye gerçekten korkutucu", Tuttosport: "Norveç karşısında süper Türkiye" başlığını attı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç'i 3-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti, İtalyan spor basınında yer buldu.
Ülkenin önde gelen spor gazetesi Corriere dello Sport milli takımın, Norveç'i 3-0 yendiği maçı, "Bu Türkiye gerçekten korkutucu" başlığıyla duyurdu.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlıların, 11 Haziran'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile oynayacağına dikkat çekilen haberde, Türkiye'nin Hollanda'nın ardından Norveç'i de yenerek "uçuşa geçtiği" belirtildi.
Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da A Milli Takımı zaferinden ötürü arayarak tebrik ettiği yazıldı.
Tuttosport gazetesi de "Norveç karşısında süper Türkiye" başlığı ile ay-yıldızlıların, Hollanda'nın ardından Norveç'i 3-0 yenerek ses getiren bir galibiyet aldığını yazdı.
Gazete, Ozan Tufan'ın attığı 2 golle maçın başrolünde yer aldığını ifade etti.
Türkiye'nin bu performansının EURO 2020 öncesi İtalya'ya uyarı niteliğinde olduğu kaydedildi.
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