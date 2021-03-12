'Turuncu Çember' hijyen sertifikalı uçuşlar İzmir’den başlıyor

12 Mart 2021 Cuma, 11:01

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı yeni karar doğrultusunda, konaklama ve yeme-içme işletmelerine verilen Turuncu Çember sertifikasına artık havayolu firmaları da başvurabilecek. Yapılan yeni düzenleme ile denetim formları arasına havayolu firmaları için uygulanacak yeni hijyen kriterleri formu eklendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer pandemi sürecinde İzmir turizminin yaşatılması için Turizm Hijyen Kurulu’nu kurduklarını ve İzmir’i sağlıklı ve güvenilir bir destinasyon olarak konumlandıran Turuncu Çember sertifikasını başlattıklarını söyleyerek “Pandeminin yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen İzmir’de 2020 turizm sezonunu beklentilerin üzerinde kapatmayı başardık. Konaklama ve yeme-içme işletmelerine verdiğimiz Turuncu Çember’i şimdi herkesin İzmir’e güvenle ulaşabilmesi için havayollarını da kapsayacak şekilde genişletiyoruz. İstiyoruz ki İzmir’e gelen uçuşlar için başlattığımız Turuncu Çember uygulamasıyla Turizm Hijyen Kurulumuz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin denetiminde, firmalarının aldığı önlemler daha da artırılsın. Böylece İzmir’deki sağlıklı ve güvenilir alanları ifade eden Turu ncu Çember hijyen sertifikası, İzmir’e gelenlere yolculuklarının başından itibaren eşlik edebilecek” dedi.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA DENETİM

Havayolu firmalarına uygulanacak hijyen kriterleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda çevrim içi olarak toplanan Turizm Hijyen İcra Kurulu onayına sunularak oluşturuldu. 11 ana başlık ve 65 maddeden oluşan havayolu firmaları değerlendirme kriterleri, Uluslararası Havacılık Teşkilatı (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacılık Acenteleri Birliği (IATA), Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ve ülkemizde uygulanan Sivil Havacılık Otoritesi (SHGM) standartları göz önünde bulundurularak belirlendi.

Havayolu firmalarının denetimden geçeceği konular arasında; “işletmelerin alması gereken önlemler”, “atık yönetimi”, “uçuş sırasında Covid-19 semptomları gösteren şüpheli yolcu bulunması halinde yapılması gerekenler”, “uçuş sırasında ve uçuş sonrası alınacak önlemler”, “hava aracının havalandırılması, temizlik ve dezenfeksiyonu” ile “konaklamalı uçuşlar” bulunuyor. Gerekli dokümanlar üzerinden yapılacak denetimlerin yanı sıra havayolu firmalarının operasyon alanlarının hijyen standartlarına uygunluğu da yerinde denetlenecek.

Turuncu Çember sertifikası almak isteyen havayolu firmaları, gerekli belgeleri [email protected] adresi üzerinden ulaştırarak ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü’ne şahsen ileterek başvuruda bulunabilecek.

Turuncu Çember sertifika programı, Covid-19 pandemi sürecinde İzmir’in hijyenik, sağlıklı ve güvenli bir destinasyon olarak öne çıkması amacı ile 2020 yazında uygulamaya kondu. İzmir’de yer alan işletmelerinin ziyaretçilerine hijyenik hizmet sağladığının garanti belgesi olarak verilen Turuncu Çember, kısa sürede yoğun ilgi gördü. İzmir Turizm Hijyen Kurulu’nun denetimlerinden geçen ve belirlenen kriterler üzerinden gerekli puanı alarak Turuncu Çember sertifikası ile ödüllendirilen işletme sayısı her geçen gün artıyor.