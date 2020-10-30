Türünün tek örneği: 10 kentilyon dolarlık asteroid

30 Ekim 2020 Cuma, 14:01

Sanatçının, soyulmuş bir gezegen çekirdeği olduğu düşünülen asteroid 16 Psyche konsepti. | Maxar / ASU / P. Rubin / NASA / JPL-Caltech



Independent Türkçe'nin aktardığına göre Güneş sistemimizin Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağında süzülen değerli uzay molozu 10.000.000.000.000.000.000 dolar (yaklaşık 84 kentilyon TL) değerinde.

Bu, Birleşik Krallık'ın iki trilyon sterlinlik (yaklaşık 21 trilyon 535 milyar TL) gayri safi yurt içi hasılasından (GSYH) 5 milyon kat, 2019 dünya ekonomisindense 10 bin kat daha büyük.

Yaklaşık 225 kilometre çapındaki (Tüm Birleşik Krallık'ın yaklaşık dörtte biri büyüklüğündeki) asteroit kuşaktaki en büyük nesnelerden biri.

16 Psyche olarak sınıflandırılan özel asteroidin bu kadar değerli olmasının nedeniyse neredeyse tamamen demir ve nikelden oluşması.

Asteroidlerin çoğu ağırlıklı olarak kayalık ya da buzul. Bazıları da az miktarda metal içeriyor. Neredeyse tamamı değerli maddeden oluşan çok az asteroit görüldü.

Bu özel asteroidin incelenmesi, Güneş sisteminin sırlarını ortaya çıkarabilir ve Dünya gibi gezegenlerin içine benzer bir nesneyi inceleme fırsatı sağlayabilir.

Dünya'nın yüksek mineral bileşimine sahip yerkabuğu ve mantosunun aksine, gezegenin çekirdeği neredeyse tamamen metalden, özellikle de demir ve nikelden meydana geliyor.

Southwest Research Institute'den (Southwest Araştırma Enstitüsü) gezegen bilimci Dr. Tracy Becker "Tamamen demir ve nikelden meydana gelmesi açısından Psyche, benzersiz bir asteroid olabilir" dedi.

Psyche'nin proto-gezegen halinde şekillenirken Güneş sistemimizdeki başka bir nesneye çarpıp manto ve kabuğunu kaybetmiş olması muhtemel.

Dr. Becker, Psyche ve onun gibi diğer asteroidlerin Güneş sisteminin yapı taşları olarak düşünüldüğünü söyledi.

Asteroidin tüm yüzeyinin demirden oluşması da mümkün. Fakat bilim insanları bu gerçekle ilgili şüphelerini dile getiriyor.

Dr. Becker "İlk defa bir asteroidin üzerinde, demir oksit morötesi soğurma bantları olduğunu düşündüğümüz şeyler tespit edebildik" dedi.

Bu, asteroidin yüzeyine çarpan güneş rüzgarının sonucu olabilecek oksitlenmenin göstergesi.

Morötesi dalga boyları kullanılarak yapılan ölçümler sonucu asteroidin yüzeyinde demire rastlandı. Ama Dr. Becker küçük bir miktar demirin bile bu gözlemlerde ağır basabileceğini belirtti.

Asteroid, daha derin dalga boylarında daha da yansıtıcı görünüyordu. Dr. Becker "Bu, üzerinde daha fazla çalışma yapmamız gereken bir şey" dedi. Bu, uzun süre boyunca uzaya maruz kalmasının göstergesi olabilir. Bu tür bir UV parlaması genelde uzay etkisiyle aşınmayla ilişkilendirilir.

"HST UV Observations of Asteroid (16) Psyche" adlı çalışma Planetary Science Journal'da yayımlandı.

Nasa, 2022'de Psyche isimli uzay aracını fırlatarak asteroidi keşfetmeye hazırlanıyor.

Bu keşif, Psyche'nin çekirdek mi yoksa erimemiş madde mi olduğunu anlamanın yanı sıra asteroidin topoğrafik haritasını çıkarmayı ve Dünya'ya kıyasla nasıl oluştuğunu belirlemeyi amaçlıyor.