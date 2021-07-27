Tütün devi Philip Morris: Sigara 10 yıl içinde tamamen yasaklansın

27 Temmuz 2021 Salı, 17:26

Jacek Olczak, Marlboro marka sigaraları üreten şirketin "dünyayı sigarasız görebildiğini… ve aslında bu ne kadar erken gerçekleşirse herkes için o kadar iyi olacağını" söyledi. Olczak sigaraya, satışı 2030 itibarıyla yasaklanacak benzinli araçlar gibi muamele edilmesi gerektiğini düşündüğünü de açıkladı.

Independent Türkçe'nin The Sunday Telegraph'tan aktardığına göre Olczak, hükümetin harekete geçmesinin, bazıları hâlâ "alternatiflerin sigaradan daha kötü" olduğunu düşünen sigara tiryakilerinin şu anda hissettiği kafa karışıklığının sona ermesini sağlayabileceğini ifade etti.

Olczak şöyle devam etti:

"Onlara dumansız alternatif seçenekleri sunun… doğru düzenleme ve bilgiyle bundan 10 yıl sonra bazı ülkelerde bu yapılabilir. Sorunu bir kerede ve sonsuza dek çözebilirsiniz."

Philip Morris'in BK'de geleneksel sigara satışını bırakıp bırakmayacağı sorulduğunda Olczak, "Kesinlikle" yanıtını verdi.

Olczak şöyle ekledi:

"Tüketiciler için ilk seçenek sigarayı bırakmak olmalı. Ama bırakmıyorlarsa, ikinci en iyi seçenek daha iyi alternatiflere geçmelerini sağlamak."

PMI "dünyayı dumansızlaştırma" ve sigaraları aşamalı olarak bitirme niyetiyle "sağlık ve zindelik şirketi" haline gelerek, cirosunun yarısını sigarayla ilgisi olmayan ürünlerden elde etmek istediğini açıklamıştı.

Buna rağmen şirket, astım için inhaler üreten Britanyalı ilaç firması Vectura'yı devralmak için 1 milyar sterlinlik (yaklaşık 12 milyar TL) teklif sunmasının ardından onu ikiyüzlülükle suçlayan sigara karşıtlarınca eleştiri yağmuruna tutulmuştu.