‘Tütün kullanımı Covid-19’a yakalanma riskini 14 kat artırıyor’

16 Kasım 2020 Pazartesi, 16:04

Akciğer kanserinin en birincil nedeni olarak hala tütün ve tütün mamulleri kullanımı yer alsa da Covid-19 pandemisi ile önemli bir risk daha oluştu. Hastalar virüs korkusuyla hastaneye gitmekten çekiniyor ve bu nedenle erken teşhis şansı ortadan kalkıyor. 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle açıklama yapan Türk Toraks Derneği Torasik Onkoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Çelik, bu süreçten en çok etkilenen hasta grubunun akciğer kanseri hastaları olduğunu vurguladı. İnsanların şikâyetleri için doktora başvurmaktan kaçmamaları gerektiğini vurgulayan Çelik “Akciğer kanseri erken evrede saptandığında ve cerrahi yöntemlerle tedavi edildiğinde daha uzun bir sağ kalım beklentisi sağlamaktadır. Fakat Covid-19 pandemisi döneminde hastalık bulaşmasından korkulması, geç hastane başvurularının en önemli nedenidir. Bu nedenle Covid-19 pandemisi sırasında hastaneye başvuramayan ve sonrasında tetkik edildiğinde ileri evrede saptanan yeni tanı akciğer kanseri hastaları olmuştur” diye konuştu.

‘HASTALAR ENFEKSİYON RİSKİNE SAVUNMASIZ’

Akciğer kanseri tedavisi gören hastaların ise enfeksiyon riskine karşı daha savunmasız olduğunu ifade eden Prof. Çelik, “Akciğer kanseri tanısı ile tedavisi devam eden hastaları CovidD-19’dan koruma en önemli önceliğimiz olmalıdır. Kemoterapi veya radyoterapi gibi tedaviler alması gereken ya da ameliyat olması gereken akciğer kanserli hastaların mevcut süreçten zarar görmemeleri için tedavi ve izlemlerinde değişiklikler yapılması gerekmiştir. Tedavisini hastanede alması gereken hastaların tedavilerine izolasyon önlemlerine çok dikkat ederek devam edilmiştir. Fakat her türlü önleme rağmen Covid-19 tanısı alan akciğer kanseri hastaları olmuştur. Akciğer kanseri hastalarının Covid-19 virüsünün yarattığı etkilerden diğer hasta gruplarına göre daha kötü etkilendiği gözlenmektedir” dedi.

‘COVID-19’A YAKALANMA RİSKİNİ 14 KAT ARTTIRIYOR’

Prof. Dr. Çelik, özetle şunları söyledi:

“Son günlerde artan Covid-19 hasta sayıları da dikkate alındığında Covid-19’a yakalanmamak için önlemler alınmalıdır. Tütün ürünleri akciğer kanserinin en önemli sebebidir ve Covid-19’a yakalanma riskini 14 kat arttırmaktadır. Bu nedenlerle tütün ürünleri kullanılmamalı veya bırakmak üzere uygun danışmanlık alınmalıdır. Bağışıklığı güçlendirmek için ev içinde uygun egzersiz programı uygulanmalı, yeterli uyku alınmalı, iyi bir duygusal durum sağlamak ve gerginlik, kaygı ve diğer duyguları hafifletmek için uygun bir yöntem uygulanmalıdır. Hastalarımız, kötü duyguları yatıştırmak için gevşeme egzersizleri yapmalı, izolasyona dikkat ederek dışarı çıkmalıdır. Gerekirse çevrimiçi psikolojik danışmanlık için başvurulmalıdır. Dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir. Son olarak, vücut ısısı ve solunumsal yakınmaların izlenmesi, varsa erken dönemde tespit edilmesi için mümkünse en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.”

Türk Toraks Derneği Torasik Onkoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuncay Göksel ise bu süreçte hastaneye giderken alınması gereken önlemleri anlatarak mümkünse toplu taşımaya binilmemesi ve hastanede rastgele dolaşılmaması gerektiğini kaydetti.