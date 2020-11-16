‘Tütün kullanımı Covid-19’a yakalanma riskini 14 kat artırıyor’
Dünyada her yıl yaklaşık 2 milyon kişi akciğer kanseri tanısı alırken, yaklaşık 1,8 milyon kişi akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 35 bin insan akciğer kanseri tanısı alıyor. Türk Toraks Derneği Torasik Onkoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Çelik tütün ürünleri kullanımının Covid-19’a yakalanma riskini 14 kat arttırdığını vurgulayarak “Tütün ürünleri akciğer kanserinin en önemli sebebidir ve Covid-19’a yakalanma riskini 14 kat artırmaktadır. Bu nedenlerle tütün ürünleri kullanılmamalı veya bırakmak üzere uygun danışmanlık alınmalıdır” uyarısında bulundu.
Akciğer kanserinin en birincil nedeni olarak hala tütün ve tütün mamulleri kullanımı yer alsa da Covid-19 pandemisi ile önemli bir risk daha oluştu. Hastalar virüs korkusuyla hastaneye gitmekten çekiniyor ve bu nedenle erken teşhis şansı ortadan kalkıyor. 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle açıklama yapan Türk Toraks Derneği Torasik Onkoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Çelik, bu süreçten en çok etkilenen hasta grubunun akciğer kanseri hastaları olduğunu vurguladı. İnsanların şikâyetleri için doktora başvurmaktan kaçmamaları gerektiğini vurgulayan Çelik “Akciğer kanseri erken evrede saptandığında ve cerrahi yöntemlerle tedavi edildiğinde daha uzun bir sağ kalım beklentisi sağlamaktadır. Fakat Covid-19 pandemisi döneminde hastalık bulaşmasından korkulması, geç hastane başvurularının en önemli nedenidir. Bu nedenle Covid-19 pandemisi sırasında hastaneye başvuramayan ve sonrasında tetkik edildiğinde ileri evrede saptanan yeni tanı akciğer kanseri hastaları olmuştur” diye konuştu.
‘HASTALAR ENFEKSİYON RİSKİNE SAVUNMASIZ’
Akciğer kanseri tedavisi gören hastaların ise enfeksiyon riskine karşı daha savunmasız olduğunu ifade eden Prof. Çelik, “Akciğer kanseri tanısı ile tedavisi devam eden hastaları CovidD-19’dan koruma en önemli önceliğimiz olmalıdır. Kemoterapi veya radyoterapi gibi tedaviler alması gereken ya da ameliyat olması gereken akciğer kanserli hastaların mevcut süreçten zarar görmemeleri için tedavi ve izlemlerinde değişiklikler yapılması gerekmiştir. Tedavisini hastanede alması gereken hastaların tedavilerine izolasyon önlemlerine çok dikkat ederek devam edilmiştir. Fakat her türlü önleme rağmen Covid-19 tanısı alan akciğer kanseri hastaları olmuştur. Akciğer kanseri hastalarının Covid-19 virüsünün yarattığı etkilerden diğer hasta gruplarına göre daha kötü etkilendiği gözlenmektedir” dedi.
‘COVID-19’A YAKALANMA RİSKİNİ 14 KAT ARTTIRIYOR’
Prof. Dr. Çelik, özetle şunları söyledi:
“Son günlerde artan Covid-19 hasta sayıları da dikkate alındığında Covid-19’a yakalanmamak için önlemler alınmalıdır. Tütün ürünleri akciğer kanserinin en önemli sebebidir ve Covid-19’a yakalanma riskini 14 kat arttırmaktadır. Bu nedenlerle tütün ürünleri kullanılmamalı veya bırakmak üzere uygun danışmanlık alınmalıdır. Bağışıklığı güçlendirmek için ev içinde uygun egzersiz programı uygulanmalı, yeterli uyku alınmalı, iyi bir duygusal durum sağlamak ve gerginlik, kaygı ve diğer duyguları hafifletmek için uygun bir yöntem uygulanmalıdır. Hastalarımız, kötü duyguları yatıştırmak için gevşeme egzersizleri yapmalı, izolasyona dikkat ederek dışarı çıkmalıdır. Gerekirse çevrimiçi psikolojik danışmanlık için başvurulmalıdır. Dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir. Son olarak, vücut ısısı ve solunumsal yakınmaların izlenmesi, varsa erken dönemde tespit edilmesi için mümkünse en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.”
Türk Toraks Derneği Torasik Onkoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tuncay Göksel ise bu süreçte hastaneye giderken alınması gereken önlemleri anlatarak mümkünse toplu taşımaya binilmemesi ve hastanede rastgele dolaşılmaması gerektiğini kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı
- Siri uygulamasında Süleyman Soylu düzeltmesi
- Gökçek'in 'Yavaş' iddiasına yanıt
- İşte Erdoğan'ın önüne geçen isim
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
- Halk TV'den 'Bir Başkadır' tepkisi
- Formula 1'de şampanya yerine gazoz patlatmışlar!
- Mazgalı izleyen köpek itfaiyeyi harekete geçirdi
Video Haberler
- MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
- AKP’li başkandan çağrı: Hastaneler tamamen doldu
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı
- Siri uygulamasında Süleyman Soylu düzeltmesi
- Gökçek'in 'Yavaş' iddiasına yanıt
- İşte Erdoğan'ın önüne geçen isim
- Sadık Albayrak neden istifa etmedi?
- Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
- Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oy oranını açıkladı
- Halk TV'den 'Bir Başkadır' tepkisi
- Formula 1'de şampanya yerine gazoz patlatmışlar!
- Mazgalı izleyen köpek itfaiyeyi harekete geçirdi