Twitter açıkladı: Türkiye en çok kimleri ve hangi konuları konuştu?

08 Aralık 2020 Salı, 13:25

Sosyal medya platform Twitter, Türkiye’de 2020 yılının en çok konuşulan isimleri, hashtag’leri ve tweet’leri açıkladı.

Türkiye’de Twitter’in gündeminde 2020’de koronavirüs pandemisi ve depremler ön plana çıktı.

ADI EN ÇOK GEÇEN VE TAKİPÇİ SAYISI EN ÇOK ARTAN İSİM: BAKAN KOCA

Açıklanan verilere göre Türkiye’de Twitter'ın 2020 sohbetlerinde adı en çok geçen isim Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca oldu. Sağlık Bakanı ayrıca 4 milyonun üstünde yeni takipçiyle, takipçi sayısı en çok artan isim oldu.

Koca'nın 16 Mart’ta paylaştığı ve "Mucize Doktor" dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez’in oynadığı kamu spotunu içeren tweet'i en çok retweet edilen tweet oldu.

TANER ÖLMEZ de bizim söylediklerimizi söylüyor.

Koronavirüs Riskinden Korunmak İçin 14 Kural

RETWEET’LEYİN, Koronavirüsün yayılmasını önleyin. pic.twitter.com/t8tQ7dywqt — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020

GÜNEY KORELİ BTS ÜÇÜNCÜ SIRADA

Listenin üçüncü sırasında ise Güney Koreli K-Pop grubu BTS yer aldı. Bununla birlikte listenin ilk 15 sırasında grup üyelerinin isimleri ve Güney Kore'nin bir diğer ünlü K-Pop grubu EXO da bulunuyor.

BTS dünya çapındaki verilerde de Twitter'da hakkında en çok bahsedilen 6. isim oldu.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU 4. SIRADA

Türkiye'nin 2020 yılında en çok konuştuğu isimler arasında 4'üncü sırada ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

HALUK LEVENT GÜNDEMİ BELİRLEYEN İSİMLERDEN

Sanatçı Haluk Levent geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Twitter’in gündemini belirleyen isimler arasında yer aldı. AHBAP topluluğu ile birlikte yardım ve dayanışma çalışmaları gerçekleştiren Levent'in Twitter'daki takipçi sayısı 1 milyon arttı.

HASHTAG BİRİNCİSİ: SURVIVOR

Türkiye'nin 2020 yılında en çok kullandığı hashtag'ler (etiket) listesinin birinci sırasında ise #survivor2020 yer alırken, pandemi dönemiyle birlikte kullanılmaya başlanan #evdekal hashtag’i de çok kullanılanlar arasına girdi.

DEPREM 2'NCİ SIRADA

Hashtag kullanım verilerinde ikinci sırada depremler yer aldı. Özellikle İzmir’de gerçekleşen büyük deprem döneminde hem 'deprem' hem 'İzmir' hashtag'leriyle son durumlar hakkında bilgi alındı ve dayanışma ağı örüldü.

EN ÇOK ETKİLEŞİM ALAN HESAP: BEŞİKTAŞ JK

Verilere göre, Beşiktaş JK, en çok etkileşim alan hesap oldu. Beşiktaş ile ilgili 10 milyonun üstünde tweet atıldı. Geçen yılın Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir de hakkında en çok tweet atılan 4. kulüp oldu. Fenerbahçe ise 867 bin yeni takipçiyle 2020’de en çok takipçi kazanan kulüp oldu.

Basketbolda Türkiye’de en çok konuşulan takım NBA şampiyonu Los Angeles Lakers olurken, Renault Formula 1 takımı da motor sporlarında Twitter’da hakkında en çok sohbet edilen yarış takımı oldu.

EN ÇOK RETWEET EDİLENLERDE 7'NCİ SIRA: FATİH TERİM

Sporcular arasında Covid-19’a yakalanan isimlerden biri de olan Fatih Terim’in 24 Ocak tarihinde paylaştığı tweet, Türkiye’de 2020’de en çok retweet edilen tweet’ler arasında 7'nci sırada yer aldı.