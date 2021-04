Twitter, Clubhouse'a rakip olacak yeni özelliği 'Spaces'i web sürümüne getiriyor

En popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, "Spaces" olarak adlandırılan Clubhouse benzeri yeni özelliğini geçtiğimiz ay duyurmuştu. Twitter kullanıcılarının sesli sohbet yapmasına imkân tanıyan olan bu özellik, iOS sürümünde zaten bir süredir test ediliyordu. Bununla birlikte şirket, Android sürümünün de yolda olduğunu da bildirmişti.

Sosyal medya devi, tıpkı Clubhouse'da olduğu gibi kullanıcıların sesli odalara dahil olabileceği yeni özelliğini Twitter'ın masaüstü sürümüne getireceğini doğruladı. Tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong ise Spaces önizleme kartlarının web sürümünde nasıl görünebileceğini gösteren ekran görüntüleri paylaştı.

Twitter'ın yeni 'Spaces' özelliği web sürümünde böyle görünecek:

Twitter is working on @TwitterSpaces preview cards for the web app pic.twitter.com/wDaYfEGbCO