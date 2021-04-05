Twitter, Clubhouse'a rakip olacak yeni özelliği 'Spaces'i web sürümüne getiriyor

05 Nisan 2021 Pazartesi, 12:38

En popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, "Spaces" olarak adlandırılan Clubhouse benzeri yeni özelliğini geçtiğimiz ay duyurmuştu. Twitter kullanıcılarının sesli sohbet yapmasına imkân tanıyan olan bu özellik, iOS sürümünde zaten bir süredir test ediliyordu. Bununla birlikte şirket, Android sürümünün de yolda olduğunu da bildirmişti.

Sosyal medya devi, tıpkı Clubhouse'da olduğu gibi kullanıcıların sesli odalara dahil olabileceği yeni özelliğini Twitter'ın masaüstü sürümüne getireceğini doğruladı. Tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong ise Spaces önizleme kartlarının web sürümünde nasıl görünebileceğini gösteren ekran görüntüleri paylaştı.

Twitter'ın yeni 'Spaces' özelliği web sürümünde böyle görünecek:

Twitter is working on @TwitterSpaces preview cards for the web app pic.twitter.com/wDaYfEGbCO — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 1, 2021





Twitter, Spaces isimli özelliğin sadece iki kullanıcı ya da bir grup tarafından kullanılabileceğini geçtiğimiz aylarda doğrulamıştı. Bununla birlikte tıpkı Twitter'daki gibi davetle katılma özelliği ve yayın yapan kişilere bahşiş verebilme gibi birçok farklı işlevselliğin de Twitter Spaces'ta yer alacağı biliniyor.

Bu görüntülerde ise Spaces odalarının ön izleme kartlarının nasıl görünebileceği yer alıyor. Tersine mühendislik uzmanı Jane Wong, yeni özelliğin masaüstü web'e geldiğine dair haberler olduğunu belirterek, özelliğin masaüstü web'in yanı sıra mobil web'de de çalışması gerektiğini söyledi.

Şimdilik yalnızca mobil cihazlarda kullanılabilen Twitter Spaces, web desteğiyle birlikte çok daha fazla sayıda kullanıcıya erişim sağlayacak. Bu daha geniş erişim, Twitter'ın hâlâ yalnızca iOS'ta mevcut olan Clubhouse ile rekabet etmesine yardımcı olabilir.

Twitter, Spaces isimli özelliğin sadece iki kullanıcı ya da bir grup tarafından kullanılabileceğini geçtiğimiz aylarda doğrulamıştı. Bununla birlikte tıpkı Twitter'daki gibi davetle katılma özelliği ve yayın yapan kişilere bahşiş verebilme gibi birçok farklı işlevselliğin de Twitter Spaces'ta yer alacağı biliniyor.

Bu görüntülerde ise Spaces odalarının ön izleme kartlarının nasıl görünebileceği yer alıyor. Tersine mühendislik uzmanı Jane Wong, yeni özelliğin masaüstü web'e geldiğine dair haberler olduğunu belirterek, özelliğin masaüstü web'in yanı sıra mobil web'de de çalışması gerektiğini söyledi.

Şimdilik yalnızca mobil cihazlarda kullanılabilen Twitter Spaces, web desteğiyle birlikte çok daha fazla sayıda kullanıcıya erişim sağlayacak. Bu daha geniş erişim, Twitter'ın hâlâ yalnızca iOS'ta mevcut olan Clubhouse ile rekabet etmesine yardımcı olabilir.

Kaynak: Webtekno