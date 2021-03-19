Twitter'ın avukatı açıkladı: Türkiye'ye temsilci atayacak mı?

19 Mart 2021 Cuma, 11:42

Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'ye temsilci ataması gerekiyor. Bu düzenleme kapsamında, uzun süredir temsilci atama kararını hayata geçirmeyen ve bu nedenle reklam cezasıyla karşılaşan Twitter'ın da düzenlemeye uymayı taahhüt ettiği belirtildi.

Basında yer alan iddialara göre, Twitter, yasal yükümlülüklerini yerine getirme kararı alarak, bant daraltma cezasından kaçınmış olacak. Twitter'ın Türkiye'ye temsilci ataması iddiasının doğru olması durumunda Türkiye'de aktif olarak kullanılan yabancı sosyal medya kanallarından Pinterest hariç tamamı, Türkiye'de temsilci bulunduracağını belirtmiş olacak.

TWITTER'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İddialar üzerine Twitter'dan açıklama yapan Twitter Türkiye'nin avukatı Gönenç Gürkaynak, şunları kaydetti:

"Sayın basın mensupları: Twitter'ın Türkiye'de temsilci atayıp atamadığı konusu müvekkile ait bir konu. Serbest avukat olarak herhangi bir müvekkilimin konusu üzerinde hiçbir zaman basına açıklama yapmadım, yapmıyorum. Çok sayıda telefon aldığım için, topluca affınıza sığınıyorum."

Sayın basın mensupları: Twitter'ın Türkiye'de temsilci atayıp atamadığı konusu müvekkile ait bir konu. Serbest avukat olarak herhangi bir müvekkilimin konusu üzerinde hiçbir zaman basına açıklama yapmadım, yapmıyorum. Çok sayıda telefon aldığım için, topluca affınıza sığınıyorum. — Gönenç Gürkaynak (@GurkaynakGonenc) March 19, 2021

NE OLMUŞTU?

5651 sayılı Kanunun ek 4. maddesi kapsamında, Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlere daha önce yaptırımların ilk adımı olarak 10 milyon lira, ikinci adımında 30 milyon lira olmak üzere, toplamda 40 milyonar lira ceza kesilmişti.

YouTube, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya platformları ise para cezalarının ardından temsilci atamaya karar vermişti. Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter, Periscope ve Pinterest'e Ocak 2021 itibarıyla reklam yasağı cezası verilmişti.