Uber’e ayrımcılık cezası: 1.1 milyon dolar ödeyecek

03 Nisan 2021 Cumartesi, 13:06

ABD’nin San Francisco şehrinin Körfez Bölgesi'nde yaşayan görme engelli Lisa Irving, 2018’de Uber şoförleri tarafından reddedildiğini ya da rehber köpeğiyle birlikte yolculuk yapmasına izin verilmediği söyleyerek ayrımcılık gördüğünü iddia etmişti.

İki kez şoförler tarafından sözlü tacize de uğradığını anlatan Irving, Uber’e şikayette bulunmasına rağmen ayrımcı tavrın devam ettiğini belirtti.

Avukatı, müvekkilinin açıkça ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek Engelliler Yasası’nı (ADA) hatırlatıp görme engelli bir kişinin her yere rehber köpeğiyle gidebileceğini vurguladı.

Şikayetle ilgili atanan arabulucu Uber'in şoförlerinin hareketlerinden sorumlu tutulamayacağı yönündeki savunmasını reddetti.

Hakem, Uber’in ‘sürücüleri üzerindeki sözleşmeye dayalı denetimi ve çalışanlarını uygun şekilde eğiterek ayrımcılığı önleyememesi’ nedeniyle ADA ihlalinden sorumlu tutarak tazminat ödemesine karar verdi.

Ayrıca Irving, şöförlerin kendisini araca kabul etmemsi nedeniyle işe geç kaldığını ve işten çıkarıldığını dile getirmişti.