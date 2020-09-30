Üç büyük ilde 35 bin esnaf ve sanatkâr kapısına kilit vurdu

30 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Kredi kullanan, ödeme zamanı geldiği için de dara düşen esnaf, hükümetten acil çözüm beklerken, Ticaret Bakanlığı ise “esnaf ve sanatkârların uğradıkları zararların telafi edilmesi için çalışma yapıldığını” belirtmekle yetindi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, HDP Hakkâri Milletvekili Sait Dede’nin soru önergesine verdiği yanıtta, çeşitli kentlerdeki esnaf ve sanatkârlara ilişkin son tescil ve terkin sayılarını paylaştı. Yanıta göre 1 Ocak 2019 ile 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında 3 büyük ildeki durum şöyle oldu:

“İstanbul’da bu sürede 68 bin 393 esnaf işyeri açtı. Buna karşın 14 bin 778 terkin işlemi gerçekleşti. Ankara’da 27 bin 524 yeni işyeri kuruldu. 8 bin 807 işyeri kapandı. Açılan işyerine göre en fazla kapanan işyeri ise İzmir’de gerçekleşti. 30 bin 880 tescil, 11 bin 278 terkin işlemi yapıldı. Bu süre içerisinde sadece 3 büyük kentte kapısına kilit vurulan, esnaf ve sanatkâr işyeri sayısı 35 bine yaklaştı.

Pekcan yanıtında salgının seyrinin bakanlık tarafından dikkatle takip edildiğini, ticari faaliyetlerde yaşanan olumsuzluklara ilişkin bakanlık ve sektör bazında ilgili meslek kuruluşları arasındaki görüşme ve değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.

Pekcan, “Bakanlığımızca, esnaf ve sanatkârların bu kapsamda uğramış oldukları zararların telafi edilebilmesi için ulusal ve bölgesel düzeyde yapılabilecekler üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte, esnaf ve sanatkârlarımızca bakanlığımıza muhtelif iletişim kanalları vasıtasıyla iletilen talep ve öneriler titizlikle değerlendirilmekte ve içerdikleri hususlar itibariyle ilgilisi olan diğer kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılmaktadır” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre açılan işyerlerine karşın en fazla kapanma İzmir’de gerçekleşti.