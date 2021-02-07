Uçaktan inen yolcu İstanbul Havalimanı'nda doğum yaptı
Rusya'dan İstanbul'a uçakla gelen bir yolcu pasaport kontrolü öncesi İstanbul Havalimanı'nda doğum yaptı. Hastaneye kaldırılan anne ile bebeğinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan doğum telaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Rusya'nın St Petersburg şehrinden Türk Hava Yolları(THY) TK402 sefer sayılı uçağıyla İstanbul Havalimanı'na gelen ve THY'nin TK2182 sefer sayılı uçağıyla Ankara'ya aktarma yapacak olan Mukhamadal Ismaılov adlı yolcunun pasaport kontrolü öncesi doğum sancısı tuttu.
Şafak sağlık ekipleri ve havalimanı görevlilerinin yardımıyla Ismaılov bankın üzerinde doğum yaptı. Ekipler, doğumun ardından kadın ile bebeğini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan doğum telaşı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- ABD’li bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi
- AKP'li Başkan salonu terk etti
- Yönetmediği bir sosyal medya hesabından tutuklandı
- Uzaylılar Dünya'yı neden ziyaret etmiyor?
- İstanbul barajlarında son durum
- Yarışmaya damga vuran soru sosyal medyada gündem oldu
Video Haberler
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- AKP'li Mahir Ünal'dan çiftçiye 'cep telefonu' yanıtı
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- ABD’li bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi
- AKP'li Başkan salonu terk etti
- Yönetmediği bir sosyal medya hesabından tutuklandı
- Uzaylılar Dünya'yı neden ziyaret etmiyor?
- İstanbul barajlarında son durum
- Yarışmaya damga vuran soru sosyal medyada gündem oldu