Ücretli izin için aynı kadınla 2 ayda 4 kere evlendi
Doğu Asya ülkesi Tayvan'da bir kişi, ücretli izninin süresini uzatmak için ilginç bir yöntem izledi. Adı açıklanmayan adam, aynı kadınla 37 günde defalarca evlenip boşandı.
Ülkenin başkenti Taipei'deki bir bankada memur olarak çalışan kişi, 6 Nisan 2020'de evlendi ve 8 günlük ücretli izin için başvurdu. Zira Tayvan'daki kanunlara göre evlenen çalışanların bu tür bir hakkı var.
Buradaki boşluğu değerlendirmek isteyen çift, izin bittikten sonra ayrıldı ve 17 Nisan'da hayatlarını tekrar birleştirdi. İkili toplamda 37 günde 4 kez evlenip üç kez boşandı.
Ancak banka, kanunların suiistimal edildiğini gerekçe göstererek sadece ilk iznin ücretli olmasına karar verdi.
Banka memuruysa Taipei Şehri Çalışma Bürosu'na giderek işverenini kanunları çiğnemekle suçladı ve şikayette bulundu.
Yetkililer bankanın yasaları ihlal ettiğine hükmederek Ekim 2020'de 20 bin Tayvan doları (yaklaşık 6 bin TL) para cezası verdi.
Bunun ardından banka, çalışanın "evlilik iznini kötüye kullandığı ve bunun yasalara uymadığı" gerekçesiyle temyize gitti.
Temyiz komitesi, çalışanın haklarını kötüye kullanıp kullanmadığının ve iyi niyet ilkesini ihlal edip etmediğinin açıklığa kavuşturulmadığına dikkat çekti. Bu yüzden büronun yeni bir karar vermesi istendi.
Çalışma Bürosu 10 Nisan 2021'de verdiği yeni kararda, çalışanın davranışının etik olmadığını ancak usulsüz bir iş yapmadığını belirterek önceki kararı onayladı.
Kaynak: Independent Türkçe
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