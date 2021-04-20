'Ücretsiz' Göcek Tüneli'dne zam protestosu

20 Nisan 2021 Salı, 13:46

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan Göcek Tüneli'nin önünde, tünelden geçiş ücretinin 5,5 liradan 11 liraya çıkmasını halkla birlikte protesto etti. Öztunç, Göcek Tüneli'nin Türkiye'nin en kısa ama en pahalı tüneli olduğuna dikkat çekti ve 3 yıl önce 5,5 lira olan geçiş ücretinin bugün yüzde 100'lük bir zamla 11 liraya çıkarıldığını söyledi. Öztunç’un açıklaması şöyle:

"SENİN SÖZÜNE HİÇ Mİ GÜVENEMEYECEĞİZ"

"Bu, 960 metre bir tünel ama bir geçiş 11 lira. Yani git gel 22 lira. Bu bir soygun düzenidir. Yıllardır bu bölgenin insanı ve dışarıdan buraya tatile gelen yurttaşlarımız bu durumdan şikayetçiler. Yap-işlet-devret yöntemiyle yıllar önce yapılmış bir tünel. 3 yıl önce 5,5 lira olan geçiş bugün 11 lira. Yüzde 100 zam. Peki asgari ücrete yüzde 100 zam var mı? Yok. Bu sadece CHP'lilerin sorunu değil. Bu, bu tüneli kullanan herkesin sorunudur. Biz diyoruz ki 'Ey hükumet! 19 yıldır iktidarsın. Sen burayı yapan firmayla görüş. Bu kadar paraya yazık günah.' Üstelik Erdoğan, sen seçimlerden önce buraya geldin Muğlalıya, Göcekliye, Fethiyeliye, Datçalıya, Marmarisliye söz verdin. 'Burayı ücretsiz yapacağım' dedin. Nerede senin sözün AKP, senin sözüne hiç mi güvenemeyeceğiz. Hadi bu tüneli yap-işlet-devret ile yapmışlar. İkinci tüneli de sen yaptırdın ve aynı firmaya peşkeş çektin."

"GİTTİĞİNİZ ZAMAN BUNLARIN HESABINI SORMAK BOYNUMUZUN BORCU"

Öztunç konuşmasında kaybolduğu iddia edilen 128 milyar dolara, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan sattığı iddialarına ve İBB'nin Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği atların kaybolduğu konusuna da dikkat çekti. Öztunç şöyle konuştu:

"128 milyar doları buharlaştırdın. O 128 milyar doların çok az bir kısmıyla burayı halledemez miydin? Niye yapmıyorsun, üstelik söz de verdin. Göcek'ten, bu tünelin hemen girişinden uyarıyoruz. Sözünüzü tutun, dünyanın en pahalı tünelini millete zulüm olmaktan çıkartın. İzmir-Aydın otoyolunda bu tünelin daha büyüğü var. Oraya 7,5 lira ödüyorsun buraya 11 lira ödüyorsun. Seçim geliyor, AKP de gidiyor. Gittiğiniz zaman bunların hesabını sormak da bizim boynumuzun borcudur. 128 milyar doların hesabını da soracağız, at hırsızlarından kayıp atların hesabını da soracağız, Ticaret Bakanı'ndan kendi bakanlığına mal satmasının hesabını da soracağız.”

"BİZ İKTİDARIMIZDA 3600'Ü GETİRECEĞİZ"

Öztunç, CHP'li milletvekillerinin Meclis'te Göcek Tüneli konusunda çalışma yaptığını belirtti ve alanda güvenlik önlemleri alan jandarmalara seslenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 Ek Gösterge sözünü tutmadığını hatırlattı:

"Burada görev yapan emniyet güçlerimize, jandarmamıza hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Polisimizle jandarmamızla gurur duyuyoruz. Onlara Tayyip Erdoğan'ın 3600 sözünü tutmamasını da hatırlatıyoruz. İnşallah biz iktidarımızda 3600'ü getireceğiz. Genel Başkan'ımızın namus sözüdür bu."