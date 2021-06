Ücretsiz kolej eğitimi için Darüşşafaka sınavı 20 Haziran'da

11 Haziran 2021 Cuma, 11:11

Türkiye’de sivil toplum kuruluşu diyince ilk akla gelen kurumlardan olan, kuruluş tarihi Osmanlı dönemine uzanan, eğitim sevdalılarının katkı ve desteğiyle bu yıl 158. yılını kutlayan Darüşşafaka her yıl düzenlediği sınavı için geri sayıma başladı.

Eğitimde Fırsat Eşitliği misyonuyla; annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocukları, tamamen ücretsiz olarak çağdaş eğitimin esaslarına göre okutmayı, Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler olarak yetiştirmeyi misyon edinen Darüşşafaka'ya giriş sınavı 20 Haziran tarihine ertelendi.

Daha önce 30 Mayıs tarihinde yapılacağı açıklanan sınav, Mayıs ayında Türkiye genelinde uygulanan kapanma süreçleri nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da onayıyla 20 Haziran Pazar günü saat 10:00’da düzenlenecek.

Bu yılki sınav öncesi, Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı.

Ebru Arpacı

BAŞVURULAR 14 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

Darüşşafaka, bu sene de babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocuklara yatılı okuma fırsatı tanıyor. Bu seneki sınav, pandemi sebebiyle 20 Haziran'a ertelendi. Peki son başvuru tarihi ne zaman? Başvuru nasıl ve nereden yapılacak?

Darüşşafaka olarak bizim en önemli verdiğimiz konuların başında sınavımız geliyor. Sesimizi Türkiye’nin dört bir yanına duyurmaya çalıştığımız sınav başvuru sürecimiz başladı, sınav tarihimize de çok az bir süre kaldı. Eğitimde Fırsat Eşitliği misyonuyla, anne veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz her çocuğumuza ulaşarak sınavımızı duyurmak, onların geleceğine katkı sunmak umuduyla sınavımıza girmelerini sağlamak için büyük bir seferberlik içerisindeyiz. Bu yıl 20 Haziran Pazar günü saat 10:00’da düzenlenecek olan Darüşşafaka Giriş Sınavı’mıza başvurular https://basvuru.darussafaka.org/ 14 Haziran tarihine kadar adresimizden devam edecek.

Darüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gereken şartlar neler? Adaylar, başvuru yaparken nelere dikkat etmeli?

Anne ve/veya babasını kaybetmiş, maddi durumu yetersiz, 4’üncü sınıf öğrencilerimiz bu sınava katılım sağlayabilir. Sınavımız sonrasında başarı kazanan öğrencilerimizi yönetim kurulumuzla birlikte evlerinde ziyarete gidiyor, yatılı okulda okuma gerekliliği doğrultusunda sağlık kontrollerinden geçiriyoruz. Maddi durumlarını kontrol ediyoruz. Tüm bunların sonunda her yıl yaklaşık 120 yeni öğrenci, bu ‘Şefkat Yuvası’ndan içeri adımlarını atıyor; 5’inci sınıftan lise sona kadar 8 yıl boyunca Darüşşafaka’da tam burslu ve yatılı kolej eğitimi alıyor. Başvuru süreciyle ilgili tüm bilgiler internet sitemizde yer alıyor.

Sınav hangi şehirlerde düzenlenecek? Kaç oturumda yapılacak?

Bahsettiğim gibi temel amacımız, ülkemizde kriterleri taşıyan tüm çocuklarımıza bu sınava katılma fırsatını sunarak Eğitimde Fırsat Eşitliği ilkemizi sürdürmek. Bu hedefle sınavımızı Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 28 il merkezinde gerçekleşiyoruz.

Sınava katılım sağlanabilecek iller; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van. Sınavımıza Türkiye'nin her ilinden başvuruyu kabul ediyoruz. Saymış olduğum bu 28 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrencilerimizin ve velilerin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek sağlıyoruz, bu konuda ailelerin içi rahat olabilir.

Sınavımıza katılım sağlayan tüm çocuklarımıza fırsat eşitliğini sağlayabilmek adına tamamen bilgiye dayalı bir sınav yapmaktan kaçınarak, çocuklarımızın potansiyellerini ölçümlediğimiz iki aşamalı bir sınav sistemiyle kapılarımızı açıyoruz. Birinci bölümde genel bilgi düzeyinde 4. sınıf müfredatı kapsamındaki kazanımlardan oluşan Türkçe- matematik soruları yer alırken, ikinci bölümde öğrencilerin sadece bilgisini ölçmekten ziyade, öğrenme becerisini de kapsayan genel yetenek sorularımız yer alıyor. Bilgi eksikliğini okulumuzda kısa sürede eşitlemek zaten mümkün olduğundan çocukta öğrenme becerisi ve potansiyelinin olması bizim için çok önemli. Güçlü eğitim sistemimizle bilgi eksikliği gibi hiçbir konuda sorun yaşamıyor, kısa sürede tüm eksiklikleri kapatıyoruz.

'DARÜŞŞAFAKA ÖĞRENCİLERE KİMLİK KAZANDIRAN BİR KURUM'

Darüşşafaka sınavı sonucunda, çocuklara hangi fırsatlar tanınacak? Sınav sonrasında çocukları nasıl bir gelecek bekliyor?

Biz Darüşşafaka’yı bir ilim irfan yuvası olarak tanımlıyoruz. Bu şefkat yuvasına gelen her öğrencimize dünya standartlarında bir eğitim sunuyoruz.

Kurulduğu ilk günden bugüne, amacı iyi eğitimli, topluma, dünyaya faydalı, araştıran, sorgulayan, çağdaş bireyler yetiştirmek olan Darüşşafaka’da, öğrencilerimize biz bu uygun ortamı sunuyoruz. Yeteneği ön plana çıkaran sosyal kulüplerimizle, müzik ve spor branşlarımızla, yabancı dil olanaklarımızla, teknolojik altyapımızla, çocuklarımıza içinde bulunduğumuz bilişim çağına yakışır bir eğitim veriyoruz. Eğitime ek olarak Darüşşafaka öğrencilere kimlik kazandıran bir kurum. Küçük yaşlarda benzer hayat deneyimlerine sahip olmuş, tabir-i caizse hayata 1-0 geride başlamış öğrencilerin birbirlerine tutunduğu, birbirlerine kenetlendiği ve bu yolla da aslında hayatın zorluklarına kafa tuttuğu bir yuva oluyor.

Halihazırda şu anda Darüşşafaka'da kaç öğrenci öğrenim görüyor?

Şu an 72 ilden 905 öğrencimiz var. Öğrencilerimizin 433’ü kız, 472’si erkek.

Sizce, çocuklar neden Darüşşafaka'yı tercih etmeli, neden Darüşşafaka sınavına girmeli?

Her şeyden önce bence burası sadece bir eğitim kurumu değil. Burası 7/24 yaşayan bir yuva. Biz burada öğrencilerimize belki de hayatlarını baştan aşağı değiştirecek bir ortam sunuyoruz. Örneğin, bundan sadece birkaç yıl önce yolu olmayan; suya, elektriğe erişimleri sınırlı bölgelerde yaşayan öğrencilerimiz, bugün Darüşşafaka ile ABD’ye gidip, okulumuzda geliştirdikleri robotlarıyla Amerika’nın en prestijli ödülüne sahip olabiliyor; NASA tarafından desteklenen okullara karşı ülkemizi temsil edebiliyor. Hatta bugünlerde de benzer bir heyecanı yaşıyoruz. 2001 yılından beri New York merkezli, insanlığın gelişimini ilke edinen, Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Birimi tarafından da tanınan ve 2005 yılından itibaren aktif üyeleri olan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olan Light Millenium 'J.U.C' Awards Medya, Araştırma ve Yazılı Düşünsel Ürünler Yarışması’ndan Darüşşafaka Lisesi öğrencilerimiz 7 ödülle döndü. Kısaca Darüşşafaka bir okuldan çok daha fazlası. Tabii ki her birinin kendi evleri, aileleri var. Ama Darüşşafaka da onların ikinci yuvası, ikinci ailesi olacak. Tüm bunlar için ilk yapmaları gereken yaklaşık 2,5 saatlik bu sınava girmek; bu fırsat eşitliğinden yararlanmak.

Bugüne kadar Darüşşafaka’dan eğitim alarak adını hem Türkiye’de hem dünyaya duyurmuş çok sayıda isim olduğundan bahsettiniz. Bu isimler arasında kimler var?

Aslında Darüşşafaka’dan sayısız mezunumuz var. Hepsinin başarıları ayrı hikayelere olsa da hepsi bizler için çok değerli ve kıymetli. Bu hikayeler arasında siyasetten, sanata, iş dünyasından spora kadar çok farklı alanlarda kariyer yapmış; büyük başarılar elde etmiş isimler de oldukça yüksek. İlk aklıma gelenler ise; Matematikçi Salih Zeki, ultrasonografinin öncüsü Prof. Dr. Adnan Sokullu, ressam Mahmut Cûda, Muhittin Sebati, Türk edebiyatının kilometre taşlarından Ahmet Rasim, Türkiye’nin ilk çocuk psikiyatrı Prof. Dr. Rıdvan Cebiroğlu, matematikçi Mehmet İzzet, edebiyat eleştirmeni Berna Moran, bestekâr Kazım Uz, edebiyatçı İsmail Safa, Cumhuriyet tarihinin ilk şehir tarihçisi ve Türk belediyeciliğinin önemli ismi Osman Nuri Ergin, tiyatro sanatçısı İhsan Devrim, Başbakanlık Müsteşarı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz, inşaat mühendisi ve eğitim dünyasının büyük ismi Fettah Aytaç, oyuncu ve yönetmen Tolga Aşkıner, karikatürist Tekin Aral, müzisyen Reşat Aysu, basketbolcu, antrenör ve gazeteci Yalçın Granit.

Darüşşafaka Cemiyeti sadece bağışlarla ayakta duran bir sivil toplum örgütü, bu nedenle kurumumuza yapılan bağışların sürdürülebilir olması Darüşşafka’nın en önemli destekçisi. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

1863'ten bu yana ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak isteyen toplumun her kesiminin desteğiyle devam eden bu hikâyenin hiç bitmemesi için bireysel ve kurumsal düzenli bağışlara bizim her zaman ihtiyacımız var. Darüşşafaka’ya gelen büyük – küçük her bağış bir çocuğun hayatına etki ediyor, katkı sağlıyor. Takdir edersiniz ki 8 yıl boyunca ücretsiz yatılı eğitim vaadinde bulunduğumuz öğrencilerimizin geleceğini planlarken bağışlar bizim en önemli yönlendiricimiz oluyor. Bu nedenle düzenli bağışçılık sistemini de mümkün olduğunca yaymak bizim için en büyük önceliklerden biri. Hep yinelediğim gibi tek amacımız ihtiyaç sahibi çocuklarımıza hak ettikleri eğitimi verebilmek. Bu amaçla Darüşşafaka Cemiyeti’ne ürün, hizmet, gayrimenkul, menkul, vasiyet bağışı yapılabileceği gibi, tüm bağış kampanyalarımızı nakdi olarak desteklemek de mümkün. Bağışçılarımız diledikleri miktarda diledikleri her zaman bağış yapabilirler. Bize ulaşmak isteyenler, internet sayfamızdan (https://www.darussafaka.org) genel bağışlar, bağış kampanyalarımız ve online bağışlarla ilgili gerekli bilgilere ulaşabilirler.

Bağışlar için söylediklerim sadece Darüşşafaka için geçerli değil aslında… Bizim ülkemizin, milletimizin geninde var; paylaşmak, desteklemek, elden tutmak. Bizim toplumumuzun yapı taşları olan bu değerlerin yeniden yeşermesine ön ayak oldukları için de tüm bağışçılarımıza buradan bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.