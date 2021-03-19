UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2021 Cuma, 15:17
UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
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İŞTE EŞLEŞMELER:

Granada- Manchester United

Arsenal-Slavia Prag

Ajax-Roma

Dinamo Zagreb-Villarreal

Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.


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