UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Granada- Manchester United
Arsenal-Slavia Prag
Ajax-Roma
Dinamo Zagreb-Villarreal
Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.
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