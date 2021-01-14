Uğur Mumcu, ölümünün 28. yıldönümünde Buca'da anılacak
Bombalı suikastla katledilen yazarımız Uğur Mumcu, ölümünün 28. yıldönümünde Buca Belediyesi'nin düzenlediği panel ile anılacak.
Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993'te aracına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazetemiz yazarı Uğur Mumcu’nun katledilişinin 28’nci yılı dolayısıyla Buca Belediyesi'nin düzenleyeceği panel ile anılacak.
Cumhuriyet yazarı ve Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı panelde Uğur Mumcu'nun gözünden günümüz Türkiye'sine ışık tutulacak.
Ege Telgraf gazetesi yazarı Mazlum Vesek yönetiminde düzenlenecek panel, 22 Ocak Cuma günü saat 19:00'da düzenlenecek. Program Buca Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.
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