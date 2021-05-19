Ukrayna Parlamentosu karar verdi: Yeterli aşı sağlayamayan Sağlık Bakanını görevden aldı
Reuters'ta yer alan habere göre, Ukrayna Parlamentosu, yeterli aşı bulamadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanı Maksym Stepanov'un görevine son verdi.
Ukrayna Parlamentosu, Covid-19 salgınıyla mücadelede yeterli aşı dozu sağlayamadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanı Maksym Stepanov'u görevden alma kararı aldı.
Ukrayna salgından aşılamanın geciktiği ülkeler arasında yer alıyor. 18 Mayıs tarihi itibariyle 41 milyonluk nüfustan 948 bin 330 yurttaşa aşının ilk dozu yapıldı.
Geçtiğimiz hafta ülkenin Başbakanı Denys Shmygal parlamentoya verdiği demeçte, “2021 yılında bakanın ana görevi aşılama ve yeterli miktarda aşı bulmaktır. Bu konuda ilerleme çok yavaş ilerledi” ifadelerinin kullanmıştı. Ardından parlamentodan Stepanov'u görevden almasını istedi.
Shmygal açıklamasının devamında, Stepanov'un etkili bir şekilde çalışmadığını da dile getirdi.
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